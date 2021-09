PSOE y PP le recuerda a VOX que no tiene representación en Asamblea Extremadura

Ep

En este mismo planteamiento, ha coincidido la portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), Irene de Miguel, quien además de recordar que Vox no cuenta con representación autonómica en la comunidad, a su juicio "no está bien" darle "voz" a una fuerza que"es una amenaza" para la Constitución.

Al mismo tiempo, el diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, José María Casares, ha subrayado que "es fácil" y "muy barato" para una formación como Vox plantear este tipo de cuestiones sin estar presente en la Cámara regional, y ha recordado que es el Estatuto de Autonomía extremeño el que alude a este tema del número de diputados.

De este modo, se han pronunciado dichos representantes políticos --a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de este martes-- después de que el diputado nacional de Vox por Badajoz, Víctor Sánchez del Real, haya anunciado que en caso de que su partido consiga diputados en la Asamblea de Extremadura en las próximas elecciones autonómicas, "según recojan el acta de diputado exigirán la reducción de 65 a 35 los diputados autonómicos".

POSTURAS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Así, Lara Garlito (PSOE) ha rechazado entrar en "ningún tipo de debate" sobre lo que plantea Vox, y ha recordado que "en democracia es la ciudadanía con su voto quien decida cuántos diputados y diputadas se obtienen para la Asamblea de Extremadura", y que "Extremadura decidió que ese partido político machista, racista, xenófobo no obtuviese ningún escaño en este parlamento".

"Por lo tanto, el Grupo Socialista valorará esa cuestión con respecto a lo que los extremeños y extremeñas han querido", ha sentenciado la portavoz socialista.

A su vez, Cristina Teniente (PP) ha señalado que la reducción de los diputados autonómicos "no está en la agenda del Parlamento, en la agenda política", sino otras cuestiones como la factura de la luz o la situación de los autónomos, entre otras.

Además, la 'popular' ha incidido en que en todo caso no puede debatirse una propuesta como la que realiza Vox porque este partido no tiene representación parlamentaria en Extremadura; y ha considerado que en todo caso "es difícil pronunciarse" sobre una propuesta de cuyo fondo no se sabe "nada".

Mientras, José María Casares (Cs) ha indicado que para un grupo como Vox que está "fuera" de la Asamblea "es fácil, es muy barato" solicitar cuestiones como una rebaja del número de diputados, máxime cuando además este tema "es parte" del Estatuto de Autonomía extremeño.

"Para un grupo que está fuera de la Asamblea es fácil, es muy barato" esa propuesta, pero el número actual de diputados autonómicos "es parte" del Estatuto de Autonomía y "es muy barato hacerlo desde una formación que está fuera" de la Asamblea, ha reiterado.

Finalmente, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha rechazado entrar a valorar siquiera una propuesta de un partido como Vox que no tiene representación autonómica y al que, además, a su juicio, "no está bien darle voz" porque supone "una amenaza" para la Constitución.