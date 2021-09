Garlito espera en el arranque de curso que "siempre esté por encima de todo Extremadura"

Ep.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha defendido en el inicio del curso político en la comunidad que para todas las formaciones políticas "siempre esté por encima de todo Extremadura", mientras que su homóloga del PP, Cristina Teniente, ha pedido que la comunidad tenga "voz propia" y su presidente, Guillermo Fernández Vara, no sea "sumiso" ante el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez.

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, David Salazar, ha pedido "altura de miras" a la Junta de Extremadura para que "de verdad" cuente con todos los grupos políticos para aportar soluciones para la región en un momento "crítico" como el actual.

A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías ha citado el reto demográfico, el desarrollo de la licitación del servicio de transporte sanitario terrestre, el mantenimiento de las ratios y la calidad educativas, y la petición de una comisión de investigación sobre desembalses en la región entre los principales asuntos sobre los que su grupo incidirá.

De este modo se han pronunciado los diferentes representantes parlamentarios en sendas ruedas de prensa este jueves en la Asamblea, a preguntas de los medios sobre el inicio del curso político.

PSOE

Así, Lara Garlito (PSOE) ha celebrado que el curso político se haya iniciado con el registro de forma conjunta por parte de los cuatro grupos parlamentarios de una propuesta de ley sobre Reto Demográfico, y ha confiado en que este "consenso" y "diálogo" continúe, "pero siempre teniendo como objetivo a Extremadura, a la vida de los extremeños y a la igualdad de todos y de todas independientemente de donde se viva", ha indicado.

Garlito también ha incidido en que el Grupo Socialista seguirá practicando una defensa de la "igualdad de todos los extremeños independientemente de donde vivan", así como de la Sanidad, y de la Educación, entre otras cuestiones, desde el "consenso, el trabajo, el esfuerzo y la diálogo".

En esta línea, ha defendido la importancia de que todos los grupos parlamentarios peleen "por el bienestar de los extremeños", situando "siempre" a Extremadura "por encima de todo", máxime en un momento como el actual en el que la comunidad "vive un momento de liderazgo, de anticipación de las políticas motoras que dice Europa y el mundo hacia donde tenemos que encararlas".

PP

A su vez, Cristina Teniente (PP), además de resaltar el inicio de curso político con el consenso en materia de Reto Demográfico con el registro unánime de todos los grupos parlamentarios de una propuesta de ley sobre esta materia, ha pedido que el Gobierno autonómico no sea "sumiso" sino que reivindique ante el Ejecutivo nacional las necesidades de la comunidad.

Así, Teniente ha señalado que el PP defiende que "Extremadura tiene que tener voz propia" y pide que el Ejecutivo autonómico no sea "sumiso, no sea una sucursal del Gobierno de Sánchez", porque los extremeños "no quieren una Extremadura en venta, que no reivindique y que reciba lo que sobra", sino que "Extremadura tiene que tener peso, estar viva, tiene que tener un gobierno fuerte y tiene que estar activa".

Asimismo, en este arranque de curso, Teniente ha anunciado que el PP, además de formular mociones en los ayuntamientos, pide a la Junta la retirada del pliego de condiciones técnicas del servicio de ambulancias en la comunidad, así como la comparecencia del consejero de Sanidad, José María Vergeles, para que explique los detalles del mismo.

De este modo, considera la 'popular' que dicho pliego "no es el camino para garantizar una vida digna y segura en los pueblos". "La despoblación no se arregla con fotos, se arregla con medidas, no con recortes", ha espetado Teniente, quien ha afirmado que el pliego en cuestión ha sido elaborado "sin consenso" y está "plagado de recortes", lo que acarreará un servicio "más deficitario" en los pueblos.

"Esto ha empezado muy mal y lo que mal empieza mal acaba", porque "los recortes sobre los recortes de Tenorio llevará a un servicio más deficitario", ha advertido.

CIUDADANOS

Asimismo, sobre el inicio del curso parlamentario, David Salazar (Cs) ha pedido "altura de miras" a la Junta de Extremadura para que "de verdad" cuente con todos los grupos políticos para aportar soluciones para la región en un momento "crítico" como el actual.

"Que sea verdad eso de que (el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara) quiere contar con todos para mejorar Extremadura, pero eso no significa que tengamos que hacer siempre lo que ellos dicen", ha espetado Salazar, quien ha afirmado que el jefe del Ejecutivo regional "tendrá que ofrecer pactos reales", porque "de lo contrario los que perderán serán los extremeños, todos", en un momento "crítico" en el que Extremadura "tiene que decidir su futuro" y en el que "si no cuentan con todos" será "muy difícil" avanzar.

De este modo, ha indicado que el inicio del curso parlamentario se lo toma Cs "con la importancia que tiene" porque "Extremadura afronta un momento verdaderamente importante" con la llegada de fondos "importantes", y con otros temas como los desembalses de los pantanos, el precio de la luz, el curso educativo o el transporte sanitario terrestre que suponen "retos muy importantes que necesitan de todos los grupos, no sólo del grupo de gobierno, independientemente de que tenga mayoría".

Salazar ha confiado, así, en que la "buena voluntad" de Vara en sus últimas intervenciones "no sea sólo postureo" sino que "realmente haya una mano tendida hacia el resto de grupos de la oposición", sobre todo --añade-- aquellos que como Ciudadanos trabajan "de manera más constructiva".

Al mismo tiempo, ha avanzado que su grupo aplicará una acción política "fuerte" y presentará propuestas parlamentarias como la firmada con Unidas por Extremadura sobre el vaciado de los pantanos, y otras relacionadas con el sistema MIR.

UNIDAS POR EXTREMADURA

A su vez, sobre el nuevo periodo de sesiones que ahora se inicia, Joaquín Macías (Unidas por Extremadura) ha considerado que la Ley del Reto Demográfico es uno de los ejes que hay que desarrollar, pero "hay muchos ejes más que desarrollar para cambiar el contexto de la región" en un horizonte de "recuperación económica" y una "necesaria transición ecológica" que ofrecen "grandes oportunidades" a Extremadura.

También ha reconocido que en el inicio del nuevo curso político a Unidas por Extremadura le "preocupan" en Educación la "reducción" de profesores que se ha planteado, y que va a afectar --según indica-- a determinadas zonas y "especialmente" a los alumnos que necesitan atención especializada.

Así, ha indicado que su grupo espera que esta circunstancia se corrija y el inicio de curso se desarrolle "con normalidad", apostando por la enseñanza presencial "pero con los recursos necesarios", ya que "se ha demostrado que bajando la ratio sube la calidad de la enseñanza".

Otro elemento "clave" para Unidas por Extremadura en el nuevo curso político será la Sanidad, con el nuevo pliego de licitación del transporte sanitario terrestre, un asunto en el que según ha afirmado su grupo y otros de la Asamblea han participado con la Consejería de Sanidad para ver el "modelo general" pero "no tenemos ni idea de los detalles".

Así, ha pedido que en todo caso durante el desarrollo de esa licitación se respeten los puestos de trabajo de los trabajadores, que se mantengan todos los servicios existentes hasta ahora, y que haya una comisión de seguimiento de esta nueva licitación.

Además, ha lamentado que en el acuerdo sobre el transporte sanitario "hay una serie de sindicatos que no son los mayoritarios pero que tienen presencia en el comité de empresa" y con los que a su juicio "habría que haber contado" en la elaboración de los pliegos de la licitación.