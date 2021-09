El PSOE en el Día de Extremadura reivindicará las "esperanzas" de la Comunidad Autónoma

Ep.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha indicado que de cara a la próxima celebración del Día de Extremadura su formación reivindicará las "esperanzas" de la comunidad.

Tras incidir en que el Día de Extremadura "no es solamente relevante políticamente sino emocionalmente, un día muy importante para todos los extremeños, un día de celebración", la socialista ha añadido que será además "un día para reivindicar nuestra tierra, nuestras esperanzas y nuestro trabajo".

De este modo se ha pronunciado Garlito, a preguntas de los medios en rueda de prensa este jueves en la Asamblea en la que los diferentes grupos parlamentarios han valorado los datos de paro en agosto en Extremadura.

A su vez, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha avanzado que su grupo defenderá de cara al Día de Extremadura que la comunidad tenga "voz propia" y que el Gobierno regional no sea "sumiso" ni una "sucursal" del Ejecutivo central del PSOE, sino que tenga "peso" para reclamar las necesidades de la autonomía.

"Extremadura tiene que tener peso, estar viva, tiene que tener un gobierno fuerte y tiene que estar activa", ha afirmado Teniente, quien ha añadido que la comunidad "en este tiempo nuevo tiene que tener voz propia ante lo que está pasando en España y ante los retos europeos y mundiales".

De este modo, ha indicado que el PP tratará de trasladar con motivo del Día de la Comunidad lo que "la Extremadura real, la que pisamos cada día no quiere ni una España en venta ni una Extremadura que sólo reciba limosnas", aunque --añade-- "ésta es la sensación que hay en la calle".

En esta línea, Teniente ha señalado que el PP va a trasladar que "Extremadura tiene que tener voz propia" y a pedir que el Ejecutivo autonómico no sea "sumiso, no sea una sucursal del Gobierno de Sánchez", porque los extremeños "no quieren una Extremadura en venta, que no reivindique y que reciba lo que sobra", sino que "Extremadura tiene que tener peso, estar viva, tiene que tener un gobierno fuerte y tiene que estar activa".

CIUDADANOS

Igualmente, sobre la próxima celebración del Día de Extremadura, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha avanzado que Ciudadanos reivindicará "a Extremadura, a los extremeños" y a su "forma de ser en el mundo", así como aquello que "define" a los ciudadanos de la comunidad, pero sin olvidar tampoco la reivindicación de la "igualdad" de derechos y oportunidades ante el resto de españoles.

"Vivimos gracias a Dios en un estado de derecho en el que todos somos iguales independientemente de la región en la que nacen. Las identidades están muy bien, hay que defenderla, pero lo superior es que todos los españoles tengan los mismos derechos independientemente de la región en la que vivan, lo que es compatible con ser extremeño y reivindicar igualdad de derechos en infraestructuras que el resto de los españoles", ha espetado.

UNIDAS POR EXTREMADURA

Por su parte, sobre la próxima celebración del Día de Extremadura, Joaquín Macías ha recordado que Unidas por Extremadura "siempre" ha sido "muy crítico" con la concesión de las Medallas de la Comunidad al haber tenido "siempre un sesgo muy conservador", y ha considerado que "ya va siendo hora" de que alguno de esos galardones se conceda por ejemplo a personas represaliadas por el Franquismo, o a asociaciones que trabajen en materia de Memoria Histórica, por ejemplo.

Así, tras recordar que el año pasado fue "excepcional" y se reconoció a los profesores y a los sanitarios por su labor durante la pandemia, algo que ha aplaudido, Macías ha recalcado que "todavía en la concesión de las medallas tiene que tener una participación mucho más amplia y el reconocimiento también de otros sectores de la sociedad", y no solamente de la Iglesia o colegios privados "o cosas así".

"Creemos que hay muchas personas que han trabajado en Extremadura por el bien común, por el interés común y que no han tenido reconocimiento", ha defendido.

"Hay deudas con el propio pasado de Extremadura que no se han reconocido", como por ejemplo a alguien represaliado por el franquismo, alguien que luche por la Memoria Democrática, ha dicho como "una de las grandes lagunas, puntos negros" de la Junta en la concesión de las Medallas de Extremadura.