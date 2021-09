PP valora unidad para combatir la despoblación, pero advierte que "hacen falta números"

El diputado y portavoz en materia de Despoblación del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Diego Sánchez Duque, ha valorado la unidad de los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura para combatir la despoblación.

Pero, Sánchez Duque también ha advertido que "hacen falta números" en la 'Propuesta de Ley de Medidas ante el Reto Demográfico y Territorial de Extremadura' registrada y presentada hoy en la Cámara regional.

En este sentido, ha dejado claro que la despoblación es un "asunto troncal" que está directamente relacionado "con el paro y con la pobreza". Por ello, su atención "no admite más retrasos" y tiene que marcar este curso político.

Asimismo, ha instado a los grupos y al gobierno de la Junta a trabajar junto con el PP en pos de herramientas "reales y eficaces" que taponen la sangría de jóvenes y no tan jóvenes que se marchan para buscar un proyecto de vida fuera de Extremadura.

Para Sánchez Duque, la propuesta de ley no puede ser una mera declaración de intenciones y ha incidido en que el texto ya denota "mucha filosofía" pero es necesario mejorarlo en la línea de concretar la financiación como parte "esencial".

En este sentido, ha apuntado que no es comprensible que en el momento de la historia donde más fondos se van a repartir -entre programas operativos y fondos Next Generation- aún no se haya definido "cuándo y cuántos fondos" se destinarán a la pérdida de población.

"Abramos los ojos y no pequemos de autocomplacencia, la ley es un punto de partida", ha aseverado Diego Sánchez Duque, que ha dicho también que una declaración de intenciones no es lo que quiere el PP para Extremadura ni es lo que "hubiéramos hecho como gobierno".

No obstante, ha garantizado que los 'populares' no van a ser un freno, pues hay que estar a la altura de los acontecimientos toda vez que el gobierno de la Junta y el Grupo Socialista se deciden de una vez a incluir la despoblación en su agenda política.

ANUNCIO DE ENMIENDAS AMBICIOSAS

Por otro lado, el portavoz del GPP en materia de Despoblación ha avanzado que los 'populares' van a presentar enmiendas ambiciosas en la tramitación de este proyecto de ley para que "esté a la altura de lo que se exige" y sea una herramienta real con menos palabras y "más compromisos financieros".

Así, ha puntualizado que aún hay mucho de qué hablar: como estímulos fiscales, destrabar burocracia, o de que lo rural sea atractivo.

"Lo esencial es que no haya trabas para invertir en nuestra tierra y que no sea un infierno fiscal", ha señalado Sánchez Duque. Además, ha alertado de que, hoy por hoy, hay un "sudoku normativo" en Extremadura que está ahuyentando y retrasando muchos negocios.

Por ello, el GPP ha insistido en que hay que tomar conciencia de esta situación y desde el Legislativo hay que ser capaces de simplificar y de adaptar las normas a lo que realmente demandan los ciudadanos.