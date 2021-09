PSOE, PP, Cs y Unidas por Extremadura buscarán el consenso ante ley sobre reto demográfico

Ep.

El Grupo Socialista, el Grupo Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura abren el curso político en la Cámara legislativa regional con el registro este miércoles de una propuesta de ley consensuada con la que pretenden plantear "soluciones" al reto demográfico y la despoblación que se sufre de forma global, y también en la comunidad.



La iniciativa será calificada previsiblemente este jueves por la Mesa de la Asamblea, tras lo que se iniciará su tramitación parlamentaria con los correspondientes periodos de formulación de enmiendas de totalidad, el debate de totalidad, y el desarrollo de comparecencias en comisión solicitadas por los grupos parlamentarios, que contarán igualmente con un plazo de formulación de enmiendas a través del cual tratarán de "enriquecer" el texto inicialmente registrado, hasta su aprobación definitiva en sesión plenaria.



Así, el objetivo es que la propuesta de ley sea aprobada de forma definitiva en este mismo periodo de sesiones que ahora se abre, para que ya el próximo año puedan ser implementadas las diferentes medidas que contemple la iniciativa.



De este modo lo han explicado en rueda de prensa conjunta este miércoles en la Asamblea los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios en materia de Reto Demográfico, en concreto, Carlos Labrador (PSOE), Diego Sánchez Duque (PP), Fernando Rodríguez (Cs) y Lorena Rodríguez Lucero (Unidas por Extremadura).



ARGUMENTOS DEL PSOE



Así, en representación del Grupo Socialista, el diputado Carlos Labrador ha agradecido el trabajo de los grupos políticos de la Asamblea en una iniciativa con la que se ha "demostrado" que es posible ponerse "de acuerdo" ante un "problema" como el del reto demográfico y la despoblación ante el que hay que aportar "propuestas".



Tras aplaudir así el "consenso político" ante el "enemigo muy importante" de la despoblación en Extremadura, el socialista ha destacado también la "colaboración" y "compromiso" de la Junta "desde el primer día" para que los grupos políticos hayan podido impulsar este texto legislativo.



Carlos Labrador, en esta línea, ha incidido en que los grupos parlamentarios tienen por delante hay un trabajo "muy ilusionante, muy ambicioso" en el que hay que aportar "lo mejor" de cada uno para que el texto que finalmente se apruebe sea una "herramienta útil, eficaz" para poder luchar contra el "terrible enemigo" de la despoblación "de la mejor manera posible".



PLANTEAMIENTOS DEL PP



A su vez, el diputado del Grupo Popular Diego Sánchez Duque ha defendido que el reto demográfico y la despoblación "tienen que marcar necesariamente buena parte" del curso político, y ha incidido en que su formación ya venía advirtiendo de la "necesidad de tener herramientas eficaces y reales" para "taponar" la "sangría" de la despoblación y de los jóvenes que "se marchan de Extremadura para buscar un proyecto profesional y de vida que la región no le puede ofrecer".



Así, tras valorar "positivamente" la "unidad" de los grupos políticos para "trabajar codo con codo" para frenar el "vacío de talento" que está "oscureciendo el futuro a corto y medio plazo de la región", ha afirmado que la ley que han registrado los cuatro grupos parlamentarios "es un punto de partida" pero "no puede ser una mera declaración de intenciones", sino que "faltan números, falta concretar la financiación" para desarrollar la norma.



"No es comprensible que en el momento en el que más fondos se van a repartir aún no estemos definiendo cuántos se van a destinar a la pérdida de población", ha señalado Sánchez Duque, pese a que éste es un "problema troncal relacionado directamente con el paro y la pobreza" en la región y que "no admite más retrasos".



De este modo, ha incidido en que el PP presenta una ley conjuntamente que no debe ser "una declaración de intenciones" y ante la que formulará enmiendas pero sin decir "sí a todo".



"Tenemos que estar a la altura de los acontecimientos" pero "arrimar el hombro no es decir sí a todo", ha espetado, sino que el PP va a presentar "enmiendas muy ambiciosas en la tramitación de la propuesta de ley" para que sea "una herramienta real y eficaz, no un mero discurso que quede en un diario de sesiones".



"Queremos menos palabras y más compromiso presupuestario y financiero" para que el medio rural sea "atractivo" y que Extremadura no sea "un infierno fiscal" con el "sudoku normativo" actual que "está retrasando y ahuyentando muchos negocios", ha subrayado Sánchez Duque.



IDEAS DE CIUDADANOS



De su lado, el diputado de Ciudadanos Fernando Rodríguez ha incidido en que los grupos políticos tienen que "dar la talla" ante unos momentos "críticos" que vive Extremadura "en todos los niveles" como sociedad por la Covid-19 y por el "problema" de la despoblación", y ha aplaudido que la formulación de la propuesta de ley conjunta sobre esta última temática supone a su juicio iniciar el curso político "de la mejor manera posible".



En este sentido, ha subrayado que los políticos deben "dar la talla buscando soluciones" para paliar el "problema de la despoblación", una cuestión que "es un problema de todos" y al que que "entre todos" hay que encontrar "solución".



Con ello, ha defendido que "se debe buscar el consenso, la participación de los colectivos" para que el texto que finalmente se apruebe sea "del agrado de todos".



También, ha recalcado que "no nos podemos permitir ni un solo minuto de debate estéril en un momento tan crítico" como el actual "porque la llegada de fondos europeos probablemente sea inminente".



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodrtíguez Lucero ha señalado que el despoblamiento en toda la región "no puede quedarse en una declaración de intenciones" sino que debe ser considerado como "un reto político" para evitar que "ningún pueblo más se vacíe".



Así, ha incidido en que modificaciones legislativas como la formulada de forma conjunta por los cuatro grupos parlamentarios en materia de despoblación son "necesarias", y ha destacado que con el registro de la iniciativa en cuestión se demuestra que el "entendimiento" y la "fuerza en común" es posible entre los grupos parlamentarios.



"Si queremos que los pueblos estén vivos y se llenen de gente necesitamos servicios públicos de calidad", ha dicho como petición de Unidas por Extremadura, que según ha incidido está abierto a que haya "consenso, diálogo, continuo trabajo con las diferentes consejerías" para sacar adelante el proyecto de ley.