Rodríguez: Casado "ha perdido el sentido de estado" al cuestionar postura sobre Afganistán

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, ha lamentado que el líder nacional del PP, Pablo Casado, "ha perdido el sentido de estado" de nuevo al "cuestionar" la "evidencia" de la gestión del Ejecutivo central para acoger a refugiados afganos, pese a que esta postura española ha sido algo "aplaudido" por la comunidad internacional.



Tras subrayar que los actuales son momentos de "altura de miras", ha incidido en que a su juicio "no se comprende" los "desatinos" de un Pablo Casado sobre el que, si bien ella misma hace unos días celebraba su "vuelta al sentido de estado", ahora "apenas le ha durado (al 'popular') una semana ese sentido de estado" al "cuestionar" la gestión española sobre la evacuación en Afganistán.



"Creo que son momentos de alturas de miras y lo que no se comprende quizás en algún momento son los desatinos de los responsables de los principales partidos de la oposición. Yo celebraba hace unos días la vuelta al sentido de estado del señor Casado y hoy les tengo que lamentar que apenas le ha durado una semana al señor Casado ese sentido de estado", ha afirmado Isabel Rodríguez en rueda de prensa este martes en Mérida.



En este punto, la portavoz del Gobierno ha afirmado también que si Casado continúa con esa "estrategia" entonces lo que "seguramente" ocurrirá es que "perderá sentido" la posición del Partido Popular en el "panorama político" en España "como un partido central y que da también cabida a los deseos y las demandas de una población muy importante".



"Sin duda si (Pablo Casado) sigue en esa estrategia, seguramente lo que perderá sentido será la posición de su partido político, del Partido Popular, en el panorama político de nuestro país como un partido central y que da también cabida a los deseos y las demandas de una población muy importante", ha añadido Rodríguez.



"Ha perdido (Casado) el sentido de estado en apenas una semana, pero como siga así seguramente perderá sentido la posición política de su partido", ha espetado.



Así, la portavoz del Gobierno ha incidido en que "cuestionar como ha hecho el señor Casado en las últimas horas algo que es una evidencia, que ha sido aplaudido por la comunidad internacional, como es la gestión de la situación dramática que se ha vivido en Afganistán y la posición de nuestro país como organizador de ese plan logístico para acoger a los ciudadanos y ciudadanas que estaban saliendo de su país, cuestionar esta evidencia pone de manifiesto o evidencia la falta de proyecto político del señor Casado, en un contexto en el cada día suma al desatino de estar bloqueando los órganos constitucionales de este país", ha dicho.



Al respecto, ha defendido Isabel Rodríguez que "no son momentos para estar en estas circunstancias, sino todo lo contrario, para sumar en la reactivación económica del país".



"Creo que sólo quedan ellos (el PP), la oposición por sumarse a estos proyectos que estamos llevando a cabo de la mano de las autonomías, de los sectores empresariales y sociales del país, pero también en los temas importantes de desarrollo constitucional como es la renovación de estos órganos con los apercibimientos que estamos recibiendo para darle forma y para cumplir con la Carta Magna en nuestro país", ha subrayado.



TENDER LA MANO



De este modo se ha pronunciado la portavoz del Gobierno en una rueda de prensa este martes en Mérida para abrir el curso político en Extremadura junto al presidente de esta comunidad, Guillermo Fernández Vara, y donde la ministra ha resaltado el planteamiento del Ejecutivo nacional y del extremeño de tender "la mano" al ámbito socioeconómico, sindicatos y empresarios, en favor de la "programación de la reactivación económica".



"Estamos aquí presentes dos gobiernos, el de España y el de Extremadura, que lideran, que no lo queremos hacer solos sino que a pesar de contar con suficientes fuerzas para llevar a cabo nuestra tarea tendemos la mano al ámbito socioeconómico, a sindicatos y empresarios... así trabajamos también en el seno del Gobierno de España, pero un Gobierno que se siente respaldado en la programación de la reactivación económica desde luego por el sector económico y empresarial de este país, desde las grandes empresas hasta los pequeños autónomos que están pendientes del desarrollo de estos fondos de reactivación económica", ha dicho.



"Y también un Gobierno al que aspiramos estar incorporando a otras fuerzas políticas al proyecto", ha añadido en todo caso Isabel Rodríguez.