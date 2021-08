Creex cuestiona cierres perimetrales y pide "sensatez y moderación" en aplicar medidas

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha cuestionado los cierres perimetrales de las ciudades y ha pedido "sensatez y moderación" en la aplicación de las medidas para contener el coronavirus.

De esta forma, la Creex se ha referido a Plasencia, donde actualmente está el foco, "por su alta incidencia de contagios".

Según Peinado, el daño económico que se produciría "no solo iba a afectar a la propia ciudad, sino también a los núcleos menores del entorno, puesto que tienen una fuerte dependencia económica, no de su propio consumo interno, sino de lo que aportan las personas que, desde el núcleo más poblado se desplazan a los pueblos con regularidad para actividades de ocio o fin de semana".

Por ello, y "teniendo siempre como premisa la salud de las personas porque nadie debe olvidar que los empresarios somos, antes que nada, personas".

La Creex ha reclamado "sensatez y moderación" a la hora de aplicar medidas, y que se mida el impacto "en términos de eficacia y en términos de afectación" a empresas y autónomos, "ya muy castigados por más de año y medio de cierres, limitaciones y restricciones, y que están al borde, cuando no por encima, de su capacidad de aguante".

Tomando como ejemplo el caso de Plasencia, Peinado ha explicado que un posible cierre perimetral "supondría que las personas que viven en esta ciudad no podrían salir a disfrutar de lo que tienen a su alrededor".

"Unos desplazamientos que generan actividad y consumo en esas poblaciones, y también que las personas que están en esas poblaciones, ya sea por residir en ellas de manera permanente o por estar disfrutando de las maravillas del norte extremeño, tampoco podrían acudir a Plasencia, en una época especialmente importante por lo que de generación de actividad económica vinculada al turismo tienen estas fechas", ha aseverado Peinado.

Además, ha razonado que "multitud de personas" se desplazan desde o hacia esas ciudades diariamente por razones de trabajo, con lo que la movilidad no se frenaría, ha dicho, a lo que ha añadido que lo que está motivando la extensión de los contagios "no son estos desplazamientos por ocio o trabajo sino el ocio descontrolado, los botellones, las fiestas en lugares privados, y eso no lo para un cierre perimetral, así que la eficacia se reduciría notablemente".

En todo caso, Javier Peinado ha insistido en que lo que ahora se necesita son ayudas "en tiempo y forma directas, suficientes y adecuadas a la situación", puesto que lo que se ha hecho hasta ahora es "parches' con ayudas necesarias pero insuficientes".

Además, añade que hay que ir "un paso más allá si lo que se quiere es que empresas y autónomos sobrevivan y no se pierda más empleo, porque tanto desde el lado empresarial como del lado de los trabajadores, detrás de cada empresa, cada autónomo y cada trabajador, lo que hay son familias que ya llevan muchos meses pasándolo mal".