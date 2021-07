PP cree que "no hay razones para el triunfalismo" y lamenta "grave problema" del desempleo

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Juan Parejo, ha valorado hoy los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, afirmando que "Extremadura sigue teniendo un grave problema con el empleo".

Así, tras manifestar que el PP "se alegra de cualquier descenso de paro en nuestra comunidad autónoma", Parejo ha señalado que en Extremadura hay casi 100.000 personas que "quieren trabajar y no pueden hacerlo" por lo que "no cabe lugar al triunfalismo" recordando que la tasa de paro en la región es "vergonzante" y está "muy por encima de la media nacional"

Juan Parejo se ha preguntado "para qué sirve una consejería de Igualdad" en Extremadura si la región continúa liderando la tasa de paro femenino en nuestro país y, según el INE, nuestra tasa de riesgo de pobreza es 10 puntos superior a la media nacional

El diputado del PP también ha puesto el acento en el 44% de tasa de paro juvenil que acumula la región y ha exigido a Fernández Vara que se ponga "manos a la obra" para poner en marcha el Pacto por la Educación y Formación.

Un acuerdo que se alcanzó en el último Debate sobre el Estado de la Región, a propuesta del presidente del PP, José Antonio Monago, y que Vara ha guardado en el cajón, destacando que "la formación es fundamental para acceder a un empleo".

Por último, Parejo ha recordado que "hoy hay miles de extremeños que no pueden planificar sus vacaciones" porque la situación económica no se lo permite y "hay miles de extremeños que han tenido que coger la maleta porque buscaban un empleo en Extremadura y no lo han encontrado" por lo que ha avisado a la Junta que "no lance las campanas al vuelo" ya que el problema del empleo en Extremadura "sigue estando ahí".