El eurodiputado Sánchez Amor valora la "relegitimación" de la UE tras los fondos

El eurodiputado socialista extremeño Ignacio Sánchez Amor ha valorado la "relegitimación" que ha experimentado la Unión Europea tras la puesta en marcha de los fondos de recuperación y la gestión de las vacunas y ha lamentado la "polarización" política en España, que, en su opinión, podría representar un problema, ya que los acuerdos son "muy necesarios".



"La Unión Europea siempre ha crecido con las crisis y la Unión Europea, cuando se han producido crisis de escala global, ha encontrado respuestas de escala continental que han sido mejores que las respuestas nacionales", ha resaltado.



En este sentido, ha apuntado la "gran operación" se ha hecho con la puesta en marcha de los fondos de recuperación y ha indicado que quizá ve como problemas a la hora de poner esos fondos en marcha en España su "gran volumen", la descentralización de España y el ambiente político "muy polarizado" y "muy poco proclive a los acuerdos", cuando estos son "muy necesarios".



Sánchez Amor ha realizado estas declaraciones durante su participación este martes en Mérida (Badajoz) en el encuentro organizado por la Cadena SER 'Fondo de Recuperación Europeo, una visión desde Bruselas', en donde ha destacado que el plan español, según Bruselas, era "excelente" a pesar de que la oposición española ponía "chinitas".



DIFERENTE CONCEPTO DE SOLIDARIDAD



Sánchez Amor también ha añadido que la Comisión Europea ha adquirido unas capacidades que antes de la crisis del coronavirus era "impensable" y ha hecho hincapié en los nuevos mecanismos creados que refuerzan a la UE, además de en un concepto de solidaridad que ya no es el "mismo de antes" en el que los países ricos aportaban para beneficio de los pobres sino que ahora se ha creado un fondo "para todos".



Asimismo, ha considerado necesario que se pongan en marcha unos mecanismos de coordinación y de gasto "ágiles" y que se sea "inventivos", ya que de eso dependerá que los fondos de recuperación sirvan para recuperar la economía europea, que es lo que se pretendía, ha dicho.



El eurodiputado extremeño en su intervención ha explicado detalladamente los pormenores y cómo se ha llegado a la configuración del fondo de recuperación, una solución "muy novedosa" y que, aunque haya surgido para un problema concreto, contribuirá a modificar la naturaleza de la UE en sentido similar a lo que "ensayaron los americanos" cuando crearon los EEUU a partir de la comunitarización de la deuda de trece colonias independizadas de Inglaterra.



NO SON FONDOS PARA HACER CARRETERAS



Sánchez Amor ha recalcado también que los planes de recuperación nacionales deben estar condicionados por lo digital y lo verde, ya que los fondos no es dinero para "hacer carreteras" sino que lo que persigue la UE es que se refuercen las capacidades digitales del sistema económico y que se refuerce el paso a una economía verde, razón por la que el plan español ha sido "muy bien" recibido en Europa.



En este sentido, ha mostrado que su preocupación, en este caso, es la ley de contratos y ha considerado necesario que se dé una "cierta agilidad" que esa norma no aporta, aunque ha resaltado la capacidad política y administrativa de las comunidades autónomas y municipios, ya que todas las comunidades están acostumbradas a gastar dinero aunque quizá no con ese volumen.



De esta forma, como ha indicado, el volumen será gastar en seis años lo que se gastaba normalmente en 20 años, lo que exige ponerse al día "en muchas cosas", además, de añadir que la condicionalidad que se pone no es complicada para España.



ACELERAR LA CESTA DE IMPUESTOS NUEVOS



También ha destacado que la puesta en marcha de estos fondos ha provocado cambios en la Comisión Europea, que no está diseñada para acudir al mercado a conseguir 750.000 millones de euros y ha añadido que el propio Consejo Europeo asume que esta operación hay que pagarla con nuevos impuestos, porque la otra opción es "pasar la hucha" a los gobiernos.



Por eso ha dicho que el Consejo Europeo, al asumir el volumen de deuda está asumiendo que hay que acelerar esa "cesta de impuestos nuevos" y hay que hacerlo probablemente antes de lo que estaba pensado, además de añadir que los planes deberán ser monitorizados por la Comisión, dándole un papel que hasta ahora parecía no tener.



Finalmente, la primera teniente de alcalde de Mérida, Carmen Yáñez, ha valorado la importancia de los fondos europeos y ha considerado que es "importante" que los fondos de recuperación cuenten con la implicación de toda la sociedad.



También ha apuntado que las instituciones tienen la responsabilidad de aplicar estos fondos con "coherencia" con el objetivo de salir más fuertes, ya que esta crisis no solo es económica sino que se extiende a otros aspectos.



