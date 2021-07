Monago apuesta por acelerar el ritmo de vacunación "mañana, tarde y noche"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha abogado por acelerar el ritmo de vacunación contra la Covid-19 "mañana, tarde y noche", para contener el avance de la pandemia, en relación a lo cual no se muestra "partidario de prohibiciones" en sectores de actividad que "están muy zaheridos" y "no aguantan otro cierre".



Sobre que no se pongan medidas para frenar la incidencia de la covid por parte de Gobierno Central y de la Junta de Extremadura y si considera que son necesarias nuevas restricciones, Monago ha sostenido que lo que hay que hacer es acelerar el ritmo de vacunación.



Ante ello, ha comentado que han entrado estos días, según se ha trasladado, 6 millones vacunas y ha resaltado que hay un segmento de la población por edad que está siendo más afectada que son los jóvenes, por lo que "lo que se tiene es acelerar mañana, tarde y noche los ritmos de vacunación para conseguir la inmunidad de la mayor parte de la población".



Por otro lado, ha dicho que no es partidario de "prohibiciones" cuando hay sectores de actividad que "están muy zaheridos", que en estos momentos empezaban a recuperarse y "que no aguantan otro cierre", de manera que su "recomendación" pasa por acelerar la vacunación en aras de alcanzar la inmunidad del conjunto de la población y "sobre todo" de aquella que "en estos momentos más vulnerable que es la que no está vacunada", reiterando que "de prohibiciones ya hemos hablado bastante, al menos por ahora".