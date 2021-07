Gil Rosiña: Los cambios en la red de Oficinas de Igualdad "solamente" vendrán a mejorarla

Ep.

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha defendido que los cambios en los que trabaja el Ejecutivo regional "solamente" van a venir a mejorar la red de Oficinas de Igualdad y contra la Violencia de Género de Extremadura, a establecer una figura de coordinación que no existe y a mejorar la relación contractual de las trabajadoras.

En este sentido, ha apuntado que ella misma y la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estela Contreras, han mantenido una reunión con todas las trabajadoras de la red y con las profesionales de los puntos de atención psicológica de la región.

Gil Rosiña ha destacado que la red de Oficinas de Igualdad y contra la Violencia de Género y los puntos de atención psicológica se pusieron en marcha entre 2007 y 2008, constituyendo una red "potente" y pionera" pero que más de una década después de su creación entiende la "necesidad de una revisión en profundidad de cómo funciona".

"Esa revisión en profundidad de cómo funciona está articulada y basada en las propias demandas de mejora de funcionamiento que las trabajadoras de la red nos han hecho a la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura y a mí misma", ha apuntado.

Por ello, ha realizado un llamamiento "a la calma y "a la confianza" en las decisiones que va a tomar la Junta de Extremadura y que ha comunicado "directamente y de viva voz" a las trabajadoras para que no haya "lugar a equívocos" ni a "incertidumbres".

De esta forma, y a preguntas de los medios, Isabel Gil Rosiña, ha criticado unas declaraciones del edil de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas, sobre el futuro de esta red de Oficinas de Igualad.

"Mi mensaje al concejal de Badajoz es que rectifique sus palabras porque no solo no responden a la verdad sino que vienen a enmarañar una cuestión con la que yo creo que no deberíamos enmarañar, que es la violencia de género", ha apuntado.

De esta forma, ha aseverado que el PP de Badajoz y el PP en general "poco preocupados" están por la igualdad y siempre que lo han hecho "han ido a la puerta del Tribunal Constitucional a parar las leyes que hacían avanzar la igualdad en este país". "Me desazona porque tienen poca legitimidad para hablar de esto", ha apuntado.

Gil Rosiña ha destacado que cuando tuvo conocimiento de las declaraciones de Cavacasillas pensó que lo "más sensato y correcto políticamente" era hablar con él primero para pedirle una "rectificación".

De esta forma, ha recordado que hace algunas semanas fue a visitar la Oficinas de Igualdad de Badajoz, ya que, como ha recalcado, la Junta trabaja para toda Extremadura, "para Badajoz también".

"Lo que no se puede hacer es que cuando se produzca una visita de un miembro del gobierno luego en el pleno municipal de ese ayuntamiento se cambie por completo el contenido de la reunión", ha criticado, al tiempo que ha considerado que eso en política y más tratándose de violencia de género es "poco ético".

"Yo no voy a hacer política con la violencia de género, yo entiendo la desazón que tienen ahora, que están como pollo sin cabeza, pero hombre, en este tema les pediría un poco de sosiego y tranquilidad", ha aseverado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.