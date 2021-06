Junta destaca nuevo fondo garantía contribuirá a mejora de eficiencia energética viviendas

El nuevo fondo de garantía puesto en marcha por la Junta de Extremadura servirá para "mejorar la eficiencia energética" de viviendas en la región y contribuirá a "solventar las barreras" para la financiación de la rehabilitación energética de edificios existentes.

Así lo ha destacado este jueves el director general de Arquitectura y Calidad de la Edificación, Alfonso Gómez Goñi, en su comparecencia a petición propia en la Comisión de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Asamblea de Extremadura.

En su intervención, Gómez Goñi ha manifestado que "la rehabilitación energética de edificios conlleva beneficios como el aumento del valor de la propiedad, mayor confort térmico y calidad de vida" de los residentes, así como "reducción de las emisiones de CO2, de la huella de carbono en la edificación y, por supuesto, de los costes energéticos hasta llegar a un consumo casi nulo y más responsable para luchar así a favor de la sostenibilidad y contra la pobreza energética".

A su vez, según ha dicho, "más del 60 por ciento del parque de viviendas en Extremadura tiene una antigüedad superior a 40 años, lo que implica que, en su mayoría, no son energéticamente eficientes", por lo que ha considerado que la rehabilitación energética es "vital para garantizar una correcta sostenibilidad" de las viviendas del uso de elementos naturales que se encuentran a nuestro alrededor y que se han venido utilizando en la construcción hasta no hace mucho tiempo".

El director general ha puesto en valor la herramienta del fondo de garantía "que se enmarca en el proyecto Houseenvest, está dotada con 5 millones y prevé movilizar una inversión de hasta 35 millones en el campo de la rehabilitación energética de viviendas", lo cual, según ha avanzado, "propiciará no solo la creación sino el mantenimiento de puestos de trabajo más cualificados".

Asimismo, se ha referido a la Oficina de Servicios Integrales para la Rehabilitación energética de viviendas que se ha creado con el objetivo de proporcionar asistencia técnica gratuita a la ciudadanía sobre ayudas disponibles o actuaciones a realizar, así como la realización de estudios de viabilidad técnicos o económicos, según informa la Junta en nota de prensa.

FONDO DE GARANTÍA

Respecto al fondo de garantía, se trata de una herramienta pionera que ofrece garantía sobre los préstamos que tres entidades financieras privadas (Caja Rural Extremadura, Ibercaja y Triodos Bank) otorguen de cara a la rehabilitación de edificios de viviendas y a realizar mejoras de eficiencia energética.

Los destinatarios finales son comunidades de propietarios o particulares propietarios de viviendas que desarrollen proyectos financiables que contribuyan a alcanzar una mejora de la eficiencia energética, ahorro energético, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aumento del confort de la comunidad de propietarios y de las viviendas.

Los proyectos financiables deben tener en cuenta la sostenibilidad financiera y tienen que ser capaces de demostrar la capacidad de repago del préstamo mediante la garantía de ahorros previstos y conseguir una reducción de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero (TCO2/año).

Además, deben reducir el consumo de energía final (kWh/año), así como promover un mayor ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética.

EL PP ALUDE AL PLAN DE RECUPERACIÓN

Por su parte, el portavoz Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Víctor Del Moral, ha criticado que el Plan de Recuperación y Resiliencia del gobierno de Pedro Sánchez no tenga fondos asignados para la conexión de alta velocidad Extremadura-Madrid, lo que revela que, "en los nueve meses que ha durado la negociación de este ambicioso plan recuperar y modernizar la economía de España no se ha tenido en cuenta las necesidades en infraestructuras clave para Extremadura".

El diputado 'popular' ha subrayado que, concretamente en la Componente 6 del Plan de Recuperación y Resiliencia, se integran las inversiones en Movilidad Sostenible, de las que destacan las infraestructuras interurbanas estratégicas, con especial atención al transporte ferroviario, ante lo que ha apuntado que de los 6.600 millones que contiene dicho apartado "no hay nada del AVE de Extremadura" en el tramo toledano, mientras sí aparecen nuevas inversiones en otros territorios.

Para el Grupo Popular, "no es nuevo" que hay inversiones en el tramo extremeño Talayuela-Badajoz, solo faltaba ahora que "se pararan las obras", ha explicado Del Moral, refiriéndose a actuaciones para las que no se precisa el Plan de Recuperación, ya que las inversiones están programadas y presupuestadas hace años con recursos propios del Estado o Programas ordinarios europeos como el FEDER.

Dicho tramo está anunciado, adjudicado e iniciado, pero "lo que queda claro es que en los próximos 5 años no hay ninguna inversión extra para la conexión Madrid-Navalmoral", según informa el PP en una nota de prensa.

Por otro lado, Del Moral se ha referido a los fondos del Plan enviado por Moncloa a Bruselas para invertir, dentro de la citada Componente 6, un importe de 1.905 millones de euros en actuaciones en la Red Transeuropea de Transporte y en el resto de la red estatal.

Así, ha criticado que, del conjunto de actuaciones ferroviarias urgentes en muchas regiones españolas, no se encuentre tampoco Extremadura. "No se menciona ni una sola obra, ni un solo proyecto" en nuestra comunidad, que tiene, como todos saben, muchos déficits en el tren convencional, ha dicho.

Respecto a las inversiones programadas para la mejora de la intermodalidad y la logística en España, el Plan de Recuperación consigna un presupuesto de unos 1.000 millones de euros, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema de transporte y la distribución de mercancías.

En este apartado, Del Moral ha subrayado que "Extremadura vuelve a quedar totalmente fuera", y no habrá nada para ampliar o hacer más competitiva la Plataforma del Suroeste Europeo en Badajoz, construir los accesos ferroviarios a Expacio Mérida y Navalmoral, o construir un Área Logística en Cáceres con conexión ferroviaria.

UNIDAS POR EXTREMADURA PREGUNTA POR LA URBANIZACIÓN LOS ÁLAMOS

Finalmente, Unidas por Extremadura ha presentado este jueves una propuesta de impulso en la Comisión de Movilidad, Transporte y Vivienda para que la Junta de Extremadura adquiera los terrenos de la urbanización Los Álamos de Mérida para su finalización como viviendas de protección oficial.

La portavoz de esta formación, Irene de Miguel, le ha pedido al Ejecutivo regional un peritaje público para conocer cuánto sería el presupuesto para ejecutar esta operación, y en el caso de que exista ya un peritaje, le pedirá a la administración el mismo para conocer cómo se ha realizad.

“Me gustaría saber si esos 14 millones de euros de los que se habla en prensa se basan en un peritaje oficial o no, porque creo que se están dando cifras que no son reales”, ha aseverado.

La representante de la confluencia ha denunciado la postura negativa del Grupo Parlamentario del PSOE a llevar a cabo esta compra y rehabilitación afirmando que “vienen a poner excusas porque dicen que es un muy caro y está ya muy degradado”.

Por ello, le ha puesto encima de la mesa a la Junta la posibilidad de que “esto se haga por fases, para que vuestras excusas no valgan. Primero se puede comprar el inmueble y después se puede ir rehabilitando por fases”, sentenciando que “es una excusa decir que no se puede porque no hay presupuesto. Me gustaría saber si la propuesta del PSOE es seguir dejando este inmueble así”.

De Miguel ha argumentado que “somos una región con un déficit de vivienda pública notorio, con necesidades claras de aumentar el parque de vivienda pública y de vivienda”, según informa la formación en una nota de prensa.

Por ello, ha subrayado que “la recuperación de la urbanización Los Álamos hay que verla obviamente como una oportunidad para incrementar el parque de vivienda publica tan necesaria en una ciudad como Mérida, pero también es una oportunidad para adecentar la imagen de la capital de Extremadura y recuperar un patrimonio que con los años se va deteriorando más y siendo más costosa su rehabilitación”.

Concretamente, la portavoz de Unidas ha destacado que “no hay que olvidar que Extremadura es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de viviendas vacías. No podemos permitirnos la coexistencia de esqueletos de viviendas que degradan y deterioran nuestros barrios con familias que se ven incapaces de acceder a una vivienda”.

Por ello, para la adquisición de estos terrenos, la portavoz de la confluencia extremeña se ha apoyado en la Ley 2/2008, del 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, ha sacado a colación el Artículo 47 de la Constitución Española.

“No sólo está en nuestra mano hacer cumplir la Constitución, sino que también el generar oportunidades donde las haya y esta es una magnifica oportunidad para crear vivienda pública y mejorar la imagen de nuestros barrios eliminando las ruinas de la pasada crisis financiera basada en la explosión de la burbuja inmobiliaria”, ha indicado.

En otro momento de su intervención, “señorías, la urbanización Los Álamos por desgracia no es la única construcción a medio terminar en nuestra región fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria y de un modelo basado en la construcción sin límites para especular posteriormente”, ha denunciado De Miguel.

Para finalizar, la diputada ha defendido que “este podría ser el comienzo de una política de recuperación de inmuebles y rehabilitación para vivienda pública. Sería una manera de afrontar la necesidad de ampliar el parque público de viviendas que tan necesario es en algunas localidades como Mérida”, ha sentenciado.