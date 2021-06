Fedexcaza llevará a los tribunales la suspensión de la caza de la tórtola

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) presentará un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Junta de Extremadura que modificará la orden de vedas de esta temporada y establece el "cupo cero" para la tórtola.



En concreto, se trata de una orden que ha sido presentada este viernes por la Junta ante el Consejo Extremeño de Caza, donde los representantes del sector la han rechazado por unanimidad, a pesar de lo cual próximamente se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).



Y es que esta moratoria llega a la región cuando las poblaciones de la especie presentan sus "mejores datos" desde 2014 y cuando ya se está desarrollando el plan de caza adaptativa que, según la propia orden, es "imprescindible" para retomar las capturas, según informa la federación en una nota de prensa.



En este sentido, Fedexcaza recuerda que en 2016 la Comisión Europea instó a los estados miembros a aprobar una moratoria de la caza de la tórtola. A partir de ese momento el sector cinegético ha trabajado "de manera incansable" tanto en España como en el ámbito europeo, aportando "evidencias técnicas y científicas que respaldan el papel necesario de la caza sostenible de la tórtola en la recuperación de sus poblaciones".



De hecho, ese trabajo es el que ha permitido que se haya mantenido la caza de la especie en estos últimos cinco años, pero "desde entonces han sido continuas las presiones, amenazas e intimidaciones que llegaban desde la Comisión Europea", que al mismo tiempo abrió un procedimiento de infracción contra España y posteriormente creó un Consorcio para justificar su postura con una base "supuestamente científica".



Como era previsible, señalan desde la federación, este consorcio, cuyo dictamen todavía no es definitivo, ha respaldado la moratoria de la caza, aunque "también ha reconocido que es posible aplicar un modelo de caza sostenible".



De forma paralela el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) inició un procedimiento para tratar de aprobar la declaración de la tórtola como especie vulnerable, algo que no pudo completar gracias a la postura de varias regiones, entre ellas Extremadura.



Por el contrario, recientemente el Ministerio de Agricultura remitió un escrito a la Comisión Europea en el que defendía el trabajo del sector cinegético y un modelo de caza sostenible, al tiempo que alertaba de la "falta de medidas desde otros sectores y del riesgo de apartar a los cazadores de cualquier plan de recuperación", algo que, por cierto, también defendió la Junta en unas recientes jornadas.



PLAN DE RECUPERACIÓN EN EXTREMADURA



Además, según recuerda, hay que tener en cuenta que desde hace dos años en Extremadura se está desarrollando el Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea (PIRTE), un proyecto de la Fundación Artemisan que cuenta con la financiación de la Junta de Extremadura y la colaboración de la propia Fedexcaza. Entre otras cosas, este proyecto "ya ha demostrado que en Extremadura es posible un aprovechamiento sostenible de la especie".



Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, finalmente la Junta ha "claudicado" ante las "presiones e intereses" de Comisión Europea, MITERD y grupos ecologistas, por lo que la Federación pondrá el caso en manos de los tribunales.



Así, una vez que sea publicada, pedirá la anulación de la orden, y también su suspensión cautelar para mantener la caza durante esta temporada a la espera de una resolución definitiva. Según detalla la orden que ha presentado la Junta ante el Consejo Extremeño de Caza, se establece el "cupo cero" para la tórtola en Extremadura "en tanto se diseña un modelo de caza adaptativa".



De esta manera, se "obvia" que ese modelo ya se está aplicando en Extremadura en los últimos años, con una reducción del 80% de los días de caza y más de un 50% en las capturas. De hecho, la suspensión de la actividad cinegética llega justo cuando las poblaciones de tórtola presentan su "mejor estado desde 2014", tal y como reconocen los datos del programa de Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras de España (SACRE) de SEO/Birdlife.



IMPLICACIÓN DEL SECTOR



Es decir, que "justo cuando se están obteniendo resultados en las poblaciones gracias al trabajo y a la implicación del sector cinegético en la gestión de la tórtola -puesto que es el único cambio que ha habido en este tiempo- se apuesta por la prohibición de la caza, lo que podría tener efectos muy negativos en las labores de gestión que se vienen realizando desde los cotos".



Para Fedexcaza, se trata de "un acto sin precedentes en las últimas décadas", ya que supondría prohibir el aprovechamiento de una especie cinegética que se ampara en una planificación técnica de los cotos y cuyo aprovechamiento sostenible está "sustentado por los datos de las poblaciones".



Y todo ello, añade, se pretende justificar en base a las conclusiones de unas jornadas celebradas sobre la gestión adaptativa de la tórtola que "no tienen ningún carácter oficial ni vinculante". También apela la orden de la Junta a un dictamen motivado de la Comisión Europea que "ya ha sido rechazado" tanto por las comunidades autónomas -entre ellas Extremadura- como por el Gobierno.



Fedexcaza avanza que seguirá defendiendo en todos los ámbitos el desarrollo de una estrategia global, en la que la caza adaptativa y sostenible tenga un "papel fundamental". Al mismo tiempo luchará en los tribunales para defender los derechos de unos cazadores que han sido "los únicos que en los últimos años se han implicado en la recuperación de la tórtola en nuestro país y, de manera especial, en nuestra región".



PIDE A LA JUNTA QUE LO REPLANTEE



El presidente de la Federación, José María Gallardo, explica que están "amparados por las leyes y por la ciencia", por lo que pide al gobierno regional que "replantee su postura".



Finalmente, la Federación Extremeña de Caza avisa del "riesgo que se corre de desincentivar el trabajo de gestión que se lleva a cabo en los cotos, y se pregunta quién asumirá las consecuencias cuando esta moratoria tenga un impacto negativo inmediato en las poblaciones de tórtolas, como ya ha ocurrido en otros países", ha sentenciado.