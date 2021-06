Unidas por Extremadura advierte de "impagos" a trabajadores de Atlex

Ep

Así, lo ha señalado el representante de Unidas por Extremadura en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea, Álvaro Jaén, en comisión parlamentaria este miércoles en la Asamblea.

Asimismo, el diputado ha incidido en que la calidad del citado servicio "sólo se sostiene gracias al esfuerzo de los profesionales y a pesar de los impagos, ya que sus trabajadores en un año solo han cobrado dos nóminas".

El diputado de la confluencia extremeña ha llevado este caso ante la comisión para "trasladar una situación especialmente grave", haciendo un repaso a la trayectoria de esta asociación.

"Ya en 2018 la asociación estaba insistiendo en los retrasos de los pagos de la Junta. La Dirección General de Infancia y Familia planteó una subvención para estos pisos tutelados que decidieron cerrar, y tras seis meses de espera sin subvención, en el 2018 empezaron los impagos", ha afirmado.

Concretamente, Álvaro Jaén ha señalado que actualmente hay nueve trabajadores afectados de los tres centros que hay abiertos, "habiendo unos seis menores afectados en cada piso tutelado", indica en nota de prensa Unidas por Extremadura.

El diputado ha resaltado que en 2019 cuando sale el concurso, "Atlex se lleva el de Mérida, uno de Cáceres y dos en Plasencia, perdiendo estos dos últimos por baja temeraria", y ha indicado que desde julio de ese año hasta ahora, dos años, "está subcontratado ese servicio y desde julio del año pasado hasta la actualidad, de doce meses los trabajadores han cobrado dos", añadiendo que "las denuncias que están presentando es por un estado lamentable de las instalaciones".

Indagando aún más en la situación, Jaén ha advertido de que les han comentado que "desde enero de este año falta hasta ropa, no se les ha comprado y no tienen tan siquiera ropa interior, que las puertas están rotas, las ventanas algunas no funcionan, es decir, están en un estado especialmente malo en el que se encuentran", y que incluso "la propia formación se la tienen que pagar los propios trabajadores", ya que ha advertido que "no hay ningún fondo para que se lleven a cabo actividades de reinserción".

Junto con ello, Jaén ha señalado que "mientras que estos centros son para edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, están entrando menores con 14 y 15 años, incluso algunos con trastornos conductuales o discapacidad física, cuando tendrían que estar en centros muchos más especializados".

Por todo ello, el diputado de Unidas por Extremadura ha instado a la Dirección General de Infancia y Familia de la Junta a "buscar una solución urgente que le compete, ya que el propio presidente de la asociación denuncia que no le paga la Junta", preguntando "qué pasa con ese dinero público, quién es el que no paga y si se está malversando ese dinero".

Jaén ha hecho hincapié en que "hay que velar por el dinero público, para que se emplee correctamente, que a fin de cuentas preste un servicio de calidad y los trabajadores y trabajadoras tengan el mínimo cubierto para poder desarrollar sus funciones".

Y, ha instado finalmente a la Junta a "que asuma sus responsabilidad, paguen a estos trabajadores quien sea el responsable y que los menores estén atendidos adecuadamente".