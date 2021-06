UGT critica la "nefasta previsión" en las listas de espera de la Junta

UGT Servicios Públicos ha criticado la "nefasta previsión" en las listas de espera de la Junta de Extremadura y que la administración esté realizando llamamientos a través de una bolsa del Sexpe.



En concreto, esta central sindical, tal y como ha recordado en una nota de prensa, ya advirtió en el mes de septiembre del pasado año mediante escrito que convocara listas extraordinarias de categorías y/o especialidades que estaban agotadas o agotándose en base a prevenir situaciones de falta de personal para la cobertura de las vacaciones, Incapacidad Temporal (IT) u otros permisos de la plantilla.



Además, actualmente, el sindicato ha tenido conocimiento de que "no se están cubriendo bajas laborales", provocando una "sobrecarga de trabajo" en el conjunto de trabajadores de los centros.

Así, ha puesto como ejemplo el Centro de Mayores 'La Piedad' de Almendralejo, donde llevan "más de 15 días sin cubrir a un/a trabajadora ausente por IT".



A este respecto, ha añadido que ya ha sido retirada la contratación de personal de refuerzo cuando la pandemia Covid "aún no ha finalizado", con lo que de nuevo el conjunto de trabajadores de los centros no pueden solicitar los días de permiso que se les adeudan por estar "bajo mínimos".



También ha asegurado UGT que se ha utilizado para la cobertura de todas las vacaciones del personal de la categoría de Cocinero/a, una bolsa del Sexpe, "incumpliendo lo establecido en el Reglamento General de Ingreso al no tener en cuenta a los aspirantes que se encuentran en activo actualmente en la Lista de Espera generada por los procedimientos reglamentarios".



De esta forma, el sindicato ha indicado que actualmente existen, al menos, dos personas en bolsa pendiente de llamamiento y que "no tendrán oportunidad de acceder a las contrataciones del periodo estival por la mala gestión de la administración".



Y es que, a su entender, "esta forma de actuación, por parte de la administración, de hacer llamamientos a través del Sexpe, debería ser algo 'Excepcional', cuando no hubiera ninguna persona en las bolsas de la Junta de Extremadura, es decir, de hoy para mañana y no como lo está realizando con una antelación de dos meses", ha expuesto.



UGT también ha destacado el sindicato que las diferencias retributivas existentes entre el SES y el Sepad provocan problemáticas en la cobertura de los puestos pertenecientes a la Junta de Extremadura, ya que las personas inscritas en las distintas bolsas eligen "la que más ingresos económicos les genera (SES) quedando de esta manera sin cubrir los del Sepad".



Otro problema que "agrava" la situación, según detalla, es que el Servicio de Selección que gestiona las listas de espera y que necesita de una "experiencia previa" en el manejo de las herramientas para realizar la cobertura de plazas, ha quedado mermado con la toma de posesión de los nuevos funcionario y, debido a esto, se ve "ralentizado los llamamientos del personal que se encuentran inscritos en las diferentes listas".



Por ello, UGT ha exigido a la administración autonómica que dé "inmediata solución" a esta situación que se repite, año tras año, afectando "no solo a la prestación del servicio público sino también a los trabajadores de los centros por la sobrecarga que genera, además de minar las expectativas laborales de los y las aspirantes de las listas de espera", concluye.