Fragoso se descarta para liderar el PP de Extremadura

El presidente provincial del Partido Popular de Badajoz y alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, ha apuntado que ni quiere ni aspira a ser presidente regional de su partido.



Junto con ello, ha explicado que "no quiero ni aspiro a ser presidente regional del partido" y, en cualquier caso, prefiere no comentar "nada" sobre este asunto.



Así, ha continuado, de lo único que puede opinar son de las declaraciones que le ha oído "de viva voz" al secretario regional de su partido en una visita a Extremadura y en entrevistas que dio a los medios, por lo que "a partir de ahí nada más que decir".



CONGRESO PROVINCIAL



Interpelado también por la Junta Directiva Provincial del PP de Badajoz prevista para esta tarde, si se presentará al Congreso Provincial y la posibilidad de que se presente al mismo una posible lista del alcalde de Valencia del Mombuey, Manuel Naharro, Fragoso ha reiterado que ya ha comentado que no hablará del congreso hasta que no esté convocado.



De este modo, cuando la Junta Directiva del partido lo convoque, "en ese momento como siempre" y como cree que ha "demostrado, con absoluta normalidad" se pondrá en los medios y responderá las preguntas de los periodistas.