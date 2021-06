PSOE, PP y Unidas por Extremadura urgen seguir criterios técnicos sobre uso mascarillas

Ep.

Los grupos parlamentarios del PSOE, el PP y Unidas por Extremadura han abogado por seguir criterios técnicos y científicos para flexibilizar el uso de la mascarillas, mientras que Ciudadanos ha pedido que la región "lidere" en la cuestión de permitir no utilizar las mascarillas al aire libre.

Los grupos han realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, este martes, en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces que ha ordenado la próxima sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha recordado que a lo largo de la pandemia, dicho grupo ha tenido la misma posición sobre las medidas, ya sean más aperturistas o restrictivas.

Así, ha dicho que si algo ha demostrado la pandemia es que el criterio científico y los datos epidemiológicos son los que deben decidir y marcar las medidas y pautas a llevar a cabo.

Por ello, ha insistido en que la postura del PSOE "una vez más" es que es el criterio científico y las autoridades sanitarias quienes deben decidir si el uso de la mascarilla es espacios abiertos debe continuar o no.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha sostenido que su grupo quiere ser "muy prudente y muy responsable" sobre la flexibilización del uso de la mascarillas, ya que ha habido "declaraciones inapropiadas" en dicha materia.

Así, ha recordado que el PP ha reclamado al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, que debía seguir criterios científicos y "no dejarse llevar por lo político o por la oportunidad política".

"Se han cometido tantos errores que no podemos cometer más, tenemos ya un rodaje de más un año y nosotros lo que queremos es que cualquier decisión esté avalada por criterios científicos y epidemiológicos", ha apuntado.

Además, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha indicado que "lo suyo" sería poder contar con un plan nacional aunque a estas alturas, ha dicho, ha quedado "claro" que el Gobierno de España "no piensa así".

Por ello, Salazar ha pedido, ya que no hay una consigna nacional, que Extremadura lidere en este sentido, al contar con una menor densidad de población, un aire más limpio y una vacunación que va a "buen ritmo".

"Lideremos esto, seamos una de las primeras regiones que elimine la mascarilla en espacios al aire libre. Además, esto podría ser un incentivo para el sector del turismo, podría ser algo que hiciese de Extremadura una región más atractiva", ha apuntado.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha apuntado que en el Comité Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se debería llegar a un acuerdo.

Así, ha indicado que "no tiene sentido" que el uso o no de una mascarilla dependa de las fronteras donde uno viva cuando la situación sanitaria y el ritmo de vacunación es similar en el país.

"Esto tendrá que ser una medida asumida por todas las comunidades autónomas de manera consensuada y, sobre todo, con criterios científicos, aquí no vale ni politiqueos ni partidismos, aquí vale lo que digan los expertos sanitarios, que es a los que hay que hacer caso", ha destacado.

SEGUNDA DOSIS PARA LOS PRIMOVACUNADOS CON ASTRAZENECA

Por otro lado, los grupos también han sido preguntados por la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 para aquellos menores de 60 años que fueron primovacunados con AstraZeneca.

De este modo, la portavoz socialista, Lara Garlito, ha recalcado que cuando se pide unidad y consenso se alude a las decisiones que en el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud (CISNS) se tomen, a lo que ha recordado que en el seno de dicho consejo están presentes gobiernos de diferentes signos políticos.

Así, y con respecto a la vacunación, ha remarcado la diputada que ha sido el CISNS el que se ha manifestado, por lo que, en una actitud "absolutamente responsable" del PSOE, ha apuntado que se debe atender a la pautas de la vacunación allí decididas.

"Todo lo que es la utilización y la arenga política cuando se trata de las vidas de los extremeños y de las extremeñas es cuanto menos irresponsable", ha apuntado.

En el turno del PP, su portavoz Cristina Teniente, ha criticado que "se esté utilizando la política" en esta cuestión y prescindiendo de los criterios científicos, además de lamentar que se dé una imagen de la administración de la vacuna que es "negativa".

De esta forma, Teniente ha indicado que le han impactado unas recientes declaraciones de Vergeles en las que sostenía que en Extremadura se habían producido ocho casos de posibles trombos como consecuencia de la administración de la vacuna AstraZeneca.

Algo que, curiosamente, ha dicho, vino después de la "exigencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que ese fuera el mensaje que se transmitiera a las comunidades autónomas.

En este sentido, ha recordado que Vergeles ha comparecido en todos los últimos plenos y se ha preguntado por qué ha ocultado esta información si se está hablando de un tema de salud pública. "Solo por eso tenía que dimitir una vez más. Si eso es verdad tiene que dimitir y si no lo es también por mentir otra vez", ha aseverado.

El portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha recalcado que los ciudadanos no deben tener la responsabilidad de tomar decisiones que corresponden a los científicos y ha sostenido que no se debería haber cambiado de criterio.

Por ello, ha dicho que no le puede extrañar al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, o al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el "fracaso" en el proceso de vacunación, ya que los ciudadanos han elegido mayoritariamente completar la pauta con AstraZeneca en lugar que con Pfizer.

"La culpa es suya porque no tienen ninguna credibilidad y, lógicamente, la sociedad, ante algo tan serio como es vacunarse prefiere el criterio científico de la Organización Mundial de la Salud al famoso informe del Carlos III", ha apuntado.

En esta línea, ha criticado que el Gobierno de España y la Junta se "agarren" a dicho informe para el "criterio absurdo" y "rocambolesco" de intentar "presionar" a la gente para completar la pauta con una vacuna que no era la indicada cuando se diseñó.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado una "falta de respeto absoluta" hacia los trabajadores esenciales menores de 60 años que fueron primovacunados con AstraZeneca y que ahora "no solo se les diga que no se les va a vacunar con AstraZeneca" sino que les "coacciona" para que no elijan la vacuna que recomienda la Agencia Europea del Medicamento.

De esta forma, ha considerado este hecho como una "sinrazón absoluta" y que falta "mucha transparencia y mucha sinceridad" por parte de la Consejería de Sanidad, a quien ha pedido que "reconozca que no es un problema" de riesgo sanitario sino de "abastecimiento", ya que, ha dicho, que si fuera un problema de riesgo "que la prohíban".

Por ello, ha criticado De Miguel que, en su opinión, el consejero de Sanidad está "actuando mal" y está considerando a los trabajadores esenciales como si fueran "menores de edad".

Por otro lado, ha criticado que Vergeles se está "cubriendo de gloria" con la cuestión de las vacunas, además de pedir al PSOE que "deje actuar a los juzgados" en relación a la investigación de una posible vacunación irregular por parte de algunos cargos públicos socialistas.