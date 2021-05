Cs defenderá con una iniciativa que Vara sea "inflexible" ante los indultos en Cataluña

Así, lo ha señalado el coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, reclamando al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se muestre "inflexible" con la petición de indultos "para aquellos que quisieron romper el país, el país al que pertenece Extremadura", en alusión al 'procés' catalán.

Para Salazar, "los extremeños no merecen este tipo de humillaciones, por nuestros padres y abuelos que se fueron allí, por los que estamos aquí, señor Vara no permita esto", al hilo de una propuesta de pronunciamiento que el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado en la Asamblea de Extremadura, y en la que muestra su rechazo a la concesión de indultos, por parte del Gobierno central, a los políticos y cargos del 'procés'.

Así, la formación 'naranja' insta al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos, que "no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019".

El responsabel de la formación naranja ha recalcado que "es una vergüenza, es indecente y un ataque a nuestro país que se puedan conceder estos indultos", reiterando que "no sólo la Fiscalía se opone a ello sino que el informe del Tribunal Supremo también los hace".

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos Extremadura ha exigido que el Gobierno "no pase por encima de la Justicia y que no quite gravedad a los hechos que se cometieron" porque, ha añadido, "es mentira que se quiera rebajar la tensión porque los privilegios no solucionan nada y hay que buscar una solución dentro de la ley".