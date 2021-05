Vara aboga por introducir elementos de mejora en la formación médica especializada

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este lunes durante su intervención en el acto de despedida de los residentes de Ciencias de la Salud que han terminado su formación, por introducir elementos de mejora en la formación médica especializada.

Así pues, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado la puesta en marcha del Servicio Extremeño de Salud (SES) el 1 de enero de 2002, momento en el que llegaron “muchísimos retos y muchísimas esperanzas”, y ya no valía “echarle las culpas a nadie de lo que fuera ser el futuro de la sanidad en Extremadura”. De hecho, un año más tarde se nombró al doctor Remigio Cordero como “responsable de lo que entonces queríamos que fuera con una nueva orientación a la formación médica especializada”.

De este modo, tras casi veinte años, el máximo mandatario extremeño ha continuado, es el momento de introducir cambios “no solo como está ocurriendo este año en la elección de plazas” si no también en la estabilidad de los profesionales, ya que “un país no se puede permitir el lujo de formar a gente a la que luego no le pueda dar un trabajo digno y estable, es algo que cae por su peso pero también hay que entender que no todos los especialistas pueden estar en los grandes hospitales porque si no sería imposible dar la respuesta que la ciudadanía necesita”.

En relación con lo anterior, el líder del Ejecutivo regional ha explicado que “hay un problema” y tiene que ver con la necesidad de que toda persona que hace una carrera como Medicina, Enfermería o Farmacia y se presenta al MIR, ese examen les debe dar una estabilidad a futuro.

Por eso, se ha planteado al Ministerio de Sanidad la posibilidad de que el examen MIR sea una manera de entrar a formar parte de la función pública con un carácter temporal hasta que eso se perfeccione en el momento que se termina la especialidad.

A su vez, Fernández Vara ha incidido en que ya se ha realizado un encargo al Sistema Extremeño de Salud para intentar que este año se produzca una oferta estable como mínimo al conjunto de los profesionales que terminan.

Además, ha afirmado que “hay que darle vueltas” a cómo organizar el sistema sanitario en la Comunidad Autónoma y que en sus diferentes áreas de salud haya una cartera de servicios mínima y básica que tiene que ser cubierta por el propio sistema.

En este acto también se hacía la despedida oficial del doctor Remigio Cordero en el área que ocupaba y al que el presidente de la Junta de Extremadura le ha agradecido el trabajo realizado y ha destacado cómo han tenido “el privilegio” de estar en los momentos importantes del Servicio Extremeño de Salud, un servicio público que sirvió como elemento para hacer que la gente fuera igual y atender a todos con independencia de sus cuentas corrientes.

En este punto, ha recordado hitos del SES como la puesta en marcha de la cardiopatía hemodinámica, recuperar para el propio sistema servicios que el INSALUD tenía concertados externamente y que poco a poco recuperando y el primer trasplante hepático.

COVID-19

Por otro lado, sobre la Covid-19, el presidente autonómico ha subrayado que ha cambiado muchas cosas y va a seguir cambiando, además de acelerar cambios, siendo algunos de ellos el situar en el escenario de las preocupaciones sociales cuestiones que parecían que no eran una preocupación para el ciudadano.

“Ha colocado en el frontispicio de todas las preocupaciones a la Sanidad” y eso es muy bueno porque los responsables públicos se han dado cuenta de que esto es una prioridad, y si es una prioridad social tiene que ser una prioridad presupuestaria para España y el mundo y se ha visto que Europa apostaba claramente por los sistemas sanitarios, algo que hasta ahora no había ocurrido. Hay que aprovechar esto para fortalecer el sistema y reforzar la atención primaria que es la base del sistema y, sobre todo, ser capaces de hacer frente a lo que significa y representa la innovación terapéutica en el ámbito del medicamento como tecnología en el ámbito del diagnóstico”, ha continuado.

Por tanto, para Fernández Vara, el gran reto que existe en la actualidad es ser capaces de incorporar inmediatamente las innovaciones cuando estas se vayan produciendo porque si no, alguien lo haría y rompería el principio de la equidad que “es absolutamente imprescindible y fundamental”.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS MIR

Preguntado en una rueda de prensa anterior por la opinión del Servicio Extremeño de Salud (SES) sobre el sistema de adjudicación de plazas de residentes para su formación sanitaria especializada que ha fijado el Ministerio de Sanidad para esta convocatoria, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha comentado que no cree que el problema sea la aplicación que se utilice para elegir y que "no es si esto es telemático o es por vía presencial".

"Normativamente, el ministerio está obligado a que la elección sea telemática, normativamente, ahora, ¿cuál es la opinión de la Comunidad Autónoma de Extremadura con respecto a esto? Que la elección telemática debe permitir los mismos criterios de elección para el futuro especialista en formación que la vía presencial", ha señalado, para exponer que "saltarse turnos" es algo que permite la vía presencial y "lo debe permitir" la electrónica.

También tener información de las plazas que van quedando vacantes es algo que permite la vía presencial y "debe permitir" la electrónica, en relación a lo cual ha insistido en que la tecnología "no puede ser el problema" cuando, además, se está hablando de la digitalización de los procesos.

"El problema es que la herramienta tecnológica, y yo creo que se puede hacer y animo a la Dirección General de Ordenación Profesional a que así lo haga y lo pacte con los futuros especialistas, puedan elegir en unas condiciones, si no exactamente iguales que les satisfaga para que la elección sea con las mismas garantías que cuando la elección es presencial", ha considerado Vergeles, que ha destacado que esta es la "opinión" que ha defendido en el último Consejo Interterritorial.

También lo ha defendido en el último pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, dado que, como ha insistido, el "problema no es si yo soy a elegir al Ministerio de Sanidad o elijo desde mi casa", sino "que si yo me quedo en mi casa para elegir tengo que tener las mismas condiciones para elegir como si fuese al Ministerio de Sanidad" y eso es lo que permite la digitalización y la tecnología.

"Si eso no lo permite, pues habrá que adaptar la plataforma digital, habrá que adaptarla la tecnología a que eso se consiga, y yo animo a que se llegue a un acuerdo, animo a que se llegue a un acuerdo por ambas partes", ha invitado el titular extremeño de Sanidad, para quien dicho acuerdo les vendrá "bien a todos".

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una rueda de prensa tras visitar la Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital Materno-Infantil de Badajoz.