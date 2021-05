El SES calcula que Extremadura entrará en nueva normalidad "en junio o julio"

Ep.

El director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha calculado que Extremadura podría entrar "en la nueva normalidad en junio o julio", de acuerdo al ritmo de vacunación frente a la Covid-19.

"Creo que vamos a estar en nivel de alerta 1 un tiempo importante", ha señalado Ceciliano Franco, quien ha calculado que Extremadura pasará a la situación de 'nueva normalidad' en "un tiempo prudencial", que podría ser en un mes y medio o dos meses, aunque también ha apuntado que en esta situación "aventurarse en tiempos es muy precipitado".

En cualquier caso, Franco ha descartado eliminar de momento el uso obligatorio de la mascarilla, ya que ha considerado que "durante este verano la vamos a tener, y además lo prudente es tenerla", ha señalado el director gerente del SES en una entrevista en el programa 'Primera Hora', de Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.

El director gerente del SES ha señalado que ahora mismo "nadie lo sabe" cuándo podrá eliminarse el uso de la mascarilla, ya que según ha explicado, de las personas que están vacunadas "no tenemos seguridad completa de que no transmitan la enfermedad" y "todavía no tenemos la inmunidad de rebaño".

Ante esta situación, "lo más prudente es mantener" la mascarilla "durante un tiempo prudencial", ya que con el porcentaje de población vacunada que existe en este momento "todavía es pronto para tomar una decisión" en ese sentido.

VACUNACIÓN DE MAYORES DE 50 AÑOS

Respecto a la campaña de vacunación, Ceciliano Franco ha explicado que este fin de semana se ha comenzado la vacunación al grupo de 59 a 55 años, que se prevé terminar esta misma semana "y empezar con de mayores de 50 a 55 años", mientras que del grupo de mayores de 60 años quedan "muy pocos" por vacunar.

En ese sentido, Franco ha considerado que "la intensidad máxima de vacunación" en Extremadura será en junio, ya que a partir del último fin de semana de mayo se prevé una llegada de más 70.000 dosis de vacunas a Extremadura, por lo que se podrá realizar un "avance notable".

Franco ha calificado de "éxito" el ritmo de vacunación que se lleva en Extremadura, ya que "es de los más altos que hay en España", por lo que debe ser "motivo de orgullo" para los extremeños, y que se debe a que por un lado se vacuna de forma masiva en los puntos instalados en grandes ciudades, pero también "se llega a los puntos más dispersos" de la región a través de la "amplia red" de puntos de Atención Primaria.

Todo esto está permitiendo "mantener un ritmo equilibrado y homogéneo en toda la comunidad autónoma, y vamos a seguir por ese mecanismo", ha avanzado el director gerente del SES, quien ha señalado que la inmunidad de rebaño se preveía para la primera semana de agosto, sin embargo "con el ritmo que tenemos de vacunación" se podría alcanzar dos o tres semanas antes de esa fecha.

Y es que, en estos momentos se están administrando "en torno a 50.000 o 60.000 vacunas semanales", pero ha calculado que en las próximas semanas se podría llegar a las 100.000 vacunas semanales, por lo que "podríamos tener la inmunidad de rebaño a mediados de julio o así".

Por otra parte, y sobre la petición de algunos colectivos laborales de ser vacunados, Ceciliano Franco ha entendido que aunque "todos tienen su punto de razón", en la actualidad "lo más ágil operativamente es vacunar por edades", que es "lo más rápido para alcanzar la inmunidad de rebaño, que es el objetivo principal".

DECISIÓN SOBRE LOS VACUNADOS CON ASTRAZENECA

Así, y respecto a los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca con una primera dosis, Ceciliano Franco ha avanzado que esta misma semana se tomará una decisión, respecto a lo cual "está bastante abierto" el campo de posibilidad, ya que algunos expertos y países optan por administrar la segunda dosis de la misma marca, mientras otros abogan por utilizar otra vacuna.

"Esperaremos a lo que nos digan mañana, operativamente la decisión que tomen será la más correcta, es posible que sea vacuna con segunda dosis de AstraZeneca", ha apuntado Franco, quien ha señalado que "si tuviera que ser con vacuna de Pzifer, también iría en las previsiones que hemos hecho".

Finalmente, y respecto a las 94 personas menores de 60 años que fueron vacunadas la semana pasada en Cáceres con AstraZeneca por error, cuando deberían haberle administrado la vacuna de Moderna, Ceciliano Franco ha reiterado las disculpas del SES por este "incidente muy desagradable".

Franco ha señalado que los resultados de la investigación se conocerán "en poco tiempo", tras lo que ha confiado en que "el alcance del fallo no sea ninguno", aunque ha apuntado que "las posibilidades de tener un efecto adverso importantes son remota, y esperemos que así".

En cualquier caso, a las 94 afectados "se les está siguiendo personalmente" por si registraran efectos secundarios, tras lo que ha señalado que harán "lo posible por reforzar los mecanismos de seguridad", ha concluido.