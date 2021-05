Los accidentes urbanos en 2020 en Extremadura causaron 11 fallecidos

Ep.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha detallado que los accidentes urbanos en 2020 en la región causaron 11 fallecidos, a tenor de lo cual ha destacado la importancia de la disminución de la velocidad en vías urbanas para reducir los accidentes y ha valorado que 30 kilómetros por hora "hay más vida".

Acompañada del jefe provincial de Tráfico, Pedro Ignacio Martínez, la delegada ha presentado las medidas aprobadas por la Dirección General de Tráfico sobre los límites de velocidad en las vías urbanas que han entrado en vigor este pasado martes, día 11, y en relación a las cuales ha resaltado la importancia de estas medidas para reducir los siniestros y las víctimas en las vías urbanas y travesías de Extremadura.

Al respecto, García Seco ha expuesto los datos sobre los accidentes de circulación en Extremadura en 2020 producidos en vías urbanas, y ha señalado que a pesar de ser "un año excepcional" en el que la movilidad se ha visto reducida "de una manera considerable" por la pandemia de la covid, el periodo de confinamiento estricto y las sucesivas limitaciones a la movilidad, en Extremadura hay que lamentar 11 muertos por accidentes de tráfico en tramos urbanos en 2020; a los que hay que sumar 46 heridos graves y 586 heridos leves.

Según ha explicado, de los 11 fallecidos por accidentes en tramos urbanos en Extremadura durante 2020, seis eran peatones, dos eran motoristas y tres eran conductores; lo que significa que el 55 por ciento de las víctimas han sido peatones y todos ellos, menos dos, con edades superiores a los 70 años; que casi el 20 por ciento de las víctimas han sido motoristas y el 35 por ciento eran conductores que han tenido siniestros en alguna travesía.

Por provincias, el pasado 2020 en Badajoz se han registrado 357 accidentes con víctimas, siete fallecidos, 24 heridos graves y 431 heridos leves, y en Cáceres 155 accidentes con víctimas, cuatro fallecidos, 22 heridos graves y 155 leves.

Las principales tipologías de estos accidentes han sido el choque frontolateral, con 318 accidentes (223 en Badajoz y 95 en Cáceres), seguido de los atropellos a personas con 279 accidentes con víctimas (197 en Badajoz y 82 en Cáceres), el alcance, con 195 casos (141 en Badajoz y 54 en Cáceres) y las caídas, en este caso de usuarios de vehículos de dos ruedas, con 105 casos (93 en Badajoz y 12 en Cáceres).

En todos estos casos, la velocidad es un elemento "transcendental", según la delegada, tanto en el hecho en sí de que se produzca el accidente como en las consecuencias del mismo y, por ello, es "fundamental" reducir la velocidad en los tramos urbanos para reducir al máximo el número de accidentes y "por supuesto" de víctimas.

LAS GRANDES CIUDADES Y LOS VMP

Como ha explicado la delegada, estos siniestros son "especialmente preocupantes" en las grandes ciudades y, por ejemplo, en los cuatro primeros meses de 2021 en la ciudad de Badajoz se han producido 129 accidentes, "por suerte" sin ningún fallecido, pero sí con 11 heridos graves y 154 heridos leves. En la ciudad de Cáceres, han sido 59 los accidentes con víctimas, con un fallecido, 10 heridos graves y 62 leves.

Las infracciones más repetidas por los conductores extremeños fueron no respetar las regulaciones de prioridad y no mantener el intervalo de seguridad, mientras que las más frecuentes por parte de los peatones son no cruzar por los pasos establecidos para los mismos e irrumpir en la calzada corriendo o jugando.

Con estos datos, ha continuado, "se obtiene la fotografía de la importancia que tiene regular la velocidad en las vías urbanas sobre todo por los cambios que en ellas se vienen produciendo durante los últimos años", dado que el 83 por ciento de los fallecidos en ciudad son vulnerables (peatones, ciclistas y motoristas) y en caso de atropello a 50 km/h fallecen el 90 por ciento y a 30 el 10 por ciento de los vulnerables.

Según las experiencias acumuladas con estos límites, los fallecidos se reducen en un 40 por ciento, dado que a 30 km/h se reduce a la mitad la distancia de frenado y el ruido, ha detallado la delegada, que se ha referido también a los vehículos de movilidad personal y a que la DGT ya contabiliza los accidentes de este tipo de vehículos desde 2020, un año en el que en Extremadura se han producido cuatro accidentes con vehículos de este tipo, aunque sin fallecidos ni heridos de gravedad.

En concreto, se produjeron tres heridos leves en las localidades de Villanueva de la Serena, Badajoz, Albalá y Montehermoso; mientras que en lo que llevamos de 2021 han sido también cuatro los accidentes, en tan solo cuatro meses, con un balance de cuatro heridos leves. Estos accidentes se han producido en las localidades de Badajoz, Cáceres y Zafra.

NUEVAS POLÍTICAS DE MOVILIDAD

Sobre las nuevas modificaciones aprobadas, la delegada ha recordado que el artículo 50 sobre los límites de velocidad en vías urbanas y travesías contempla que el límite genérico de velocidad en vías urbanas será de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera; de 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

A estos efectos, ha puntualizado Pedro Ignacio Martínez, los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios o uso exclusivo de transporte público no serán contabilizados y las velocidades genéricas establecidas podrán ser rebajadas previa señalización específica, por la autoridad municipal, así como que, excepcionalmente, la autoridad municipal podrá aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta una velocidad máxima de 50 km/h, previa señalización específica.

Al respecto, García Seco ha resumido la filosofía general de la nueva normativa como "una apuesta decidida para el calmado del tráfico en nuestras ciudades" y "por una movilidad segura, sostenible y saludable en nuestras ciudades", y ha reiterado los tres mensajes con los que la DGT está reforzando estas nuevas medidas: "las calles son para la vida; las ciudades son para los ciudadanos y a 30 hay más vida".

CONSUMO DE ALCOHOL

Yolanda García Seco ha aprovechado la convocatoria para hacer también un llamamiento a la "prudencia" de los conductores y un "aviso" sobre el consumo de alcohol durante la conducción; sobre lo cual ha recordado la "intensificación" de los controles frente al consumo de alcohol y drogas que se está llevando a cabo en las carreteras y vías urbanas de Extremadura con motivo del incremento de la movilidad.

"Los datos de los que disponemos de los cuatro primeros meses de 2021 nos indican que se está produciendo un incremento en la incidencia del consumo de alcohol en los siniestros y no podemos permitirlo; no podemos dar pasos atrás en la concienciación de los conductores sobre el no consumo de alcohol durante la conducción", ha remarcado, para señalar que en los cuatro primeros meses de 2020 el alcohol elevado fue un factor determinante en el 4,45 por ciento del total de los accidentes producidos. No obstante, en el mismo periodo de 2021 el alcohol ha pasado a ser una de las causas principales en el 6,73 por ciento del total de los siniestros producidos, algo que "debe preocuparnos", ha concluido, puesto que supone pasar de 34 accidentes provocados por el consumo de alcohol a 60, y que ha habido un incremento porcentual de un 76 por ciento con respecto al año anterior. "Al volante, cero alcohol", ha incidido.