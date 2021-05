El PSOE en Extremadura apuesta por la armonización fiscal con progresividad

Ep.



El diputado del PSOE en la Asamblea de Extremadura Carlos Labrador ha defendido una reforma fiscal a nivel nacional basada en la "armonización" y en la "progresividad", y que lleve a dotar de un sistema tributario "más justo" y "muy solidario".



De este modo se han pronunciado los diferentes representantes políticos en sendas ruedas de prensa este martes tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, a preguntas de los medios sobre la reforma fiscal a nivel nacional.



EL PSOE APUESTA POR EL CONSENSO



Así, el diputado socialista Carlos Labrador tras reconocer que "hay ruido con la reforma fiscal" que plantea el Gobierno central, ha defendido que en todo caso se trata de un asunto que "se tiene que abordar" y sobre el que "hay que debatir", tratando de alcanzar un "consenso" que "beneficie a la región y a los extremeños".



En este sentido, ha defendido que la reforma debería basarse para el Grupo Socialista en la "armonización fiscal siempre" y en la "progresividad", en tanto que "tienen que pagar los que más tienen y los que más ganan".



Esta sería, según ha añadido, "la única manera de que los territorios más pobres y la ciudadanía con menos recursos económicos se beneficien de un modelo fiscal más justo, progresivo y muy solidario".



EL PP PIDE BAJAR IMPUESTOS



A su vez, el diputado del PP Laureano León ha mostrado el "rotundo rechazo" de su formación al "sablazo fiscal" que según indica pretende aplicar el Gobierno central con su reforma de impuestos, y ha reiterado que lo que realmente necesitan los ciudadanos es una "bajada" tributaria.



Así, tras incidir en que "si hay algo que caracteriza a los gobiernos socialistas siempre, siempre es una subida de impuestos", ha advertido de que la propuesta del Gobierno central "es un auténtico sablazo fiscal para la sociedad española".



En este punto, ha defendido por ejemplo que "no es de recibo que ahora se tenga que pagar un nuevo impuesto a través del peaje"; y ha advertido también de que eliminar la deducción por tributación conjunta supondrá un "perjuicio" para la "inmensa mayoría de españoles".



"Decimos no a los peajes y decimos que los impuestos lo que tienen que hacer es bajarse", ha espetado Laureano León, quien ha rechazado una armonización fiscal "para que los ciudadanos paguen más".



Asimismo, ha avanzado que el PP defenderá este próximo jueves en la Asamblea una propuesta para que la Asamblea se pronuncie "claramente en contra" de la imposición de peajes en las autovías, por considerar que ello "va a complicar más la vida" a empresarios, emprendedores y ciudadanos en general.



"Desde luego nosotros nos oponemos rotundamente a que se instale este peaje en las autovías de Extremadura y en las del resto de España. Nosotros decimos claramente no al peaje de las autovías", ha espetado el 'popular', quien ha criticado la actitud del Gobierno de España que "de tapadillo" incluyó este "nuevo impuesto" en el Plan de Recuperación y Resiliencia que entregó a Bruselas.



Con ello, León ha afirmado que "si se instala el peaje (en las autovías) va a suponer una mayor presión fiscal a todos los ciudadanos", además de "un nuevo mazazo para los extremeños" y "una mayor presión fiscal y un incremento de la futura siniestralidad", así como también "un nuevo obstáculo al desarrollo de una comunidad como la extremeña que necesita nuevas y mayores infraestructuras y más facilidades para que haya flujo de vehículos por vía terrestre".



CS VE "DOBLE JUEGO" EN PSOE Y PODEMOS



A su vez, el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Salazar, ha defendido que "llega el momento de echarse otra vez a la calle" para rechazar los peajes en autovías, como en su momento ocurrió en la región para reclamar mejoras ferroviarias.



Así, ha reprochado el "doble juego" del PSOE y de Unidas Podemos de defender que gobiernan para los "más vulnerables" cuando luego "van a aplicar impuestos" a las carreteras que usan la población en general, como autónomos o familias por ejemplo; y cuando eliminan deducciones por la declaración conjunta.



De este modo, ha avanzado que su grupo formulará sendas preguntas el próximo jueves en el pleno de la Asamblea relativas tanto a los peajes en autovías como a la deducción por declaración conjunta, unos aspectos que pueden afectar a su juicio "especialmente" a regiones como Extremadura.



Con ello, sobre los peajes, Salazar ha considerado que supondría "un absoluto despropósito" para Extremadura debido a su situación de "incomunicación" en la que la "única" alternativa de transporte son las carreteras; y ha considerado que por ello la Junta "tiene que presionar en Madrid, aportar soluciones" ante esta posible medida.



UNIDAS POR EXTREMADURA DEFIENDE LA PROGRESIVIDAD



Finalmente, la presidenta y portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido que la fiscalidad en España "tiene que ser progresiva" y basarse en que "tiene que pagar más quien más tenga", al tiempo que ha afirmado que si el PSOE a nivel nacional "no tiene claro" esto entonces estaría cometiendo "un error sumamente grave".



Así, tras mostrarse "absolutamente en contra" de la implantación de peajes en autovías, ha defendido que hay que "avanzar" hacia una fiscalidad "verde" al tiempo que se incentive el transporte público.



Con ello, ha considerado que los peajes en autovías supondrían "un error" porque dicha medida "castiga a la clase trabajadora" pero "sobre todo también castiga a las zonas dispersas y rurales como es Extremadura" que "no cuenta con un ferrocarril de calidad ni un transporte intermodal".