Vara: Extremadura debe iniciar un nuevo camino para "darle la vuelta a la realidad"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha finalizado su intervenció, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región, argumentando que Extremadura "debe iniciar un nuevo camino" para "darle la vuelta a la realidad".



Un camino que "sin dejar de ser auténticos nos permita a todos y a todas, fundamentalmente a los que tienen su proyecto de vida por hacer, poder construirlo, tengan o no recursos para poderlo conseguir", ha señalado Vara al final de su intervención.



"Sueño despierto con una Extremadura que deje de ser región elegible en el marco del objetivo 'Convergencia', que tenga balanzas fiscales positivas, que no precise de la solidaridad de los demás en la financiación autonómica", y que sea "capaz de crecer en población a pesar de la caída de la natalidad".



Para el presidente extremeño, la pandemia de Covid-19 "nos ha enseñado que las fronteras son construcciones artificiales que se desdibujan" pues, un virus invisible "las ha atravesado sin preguntar para demostrarnos que estamos interconectados y por tanto obligados a buscar soluciones comunes a problemas globales en un contexto de colaboración"



Pero, Fernández Vara ha subrayado que "no saldremos de esta crisis si no es cooperando", recalcando la apuesta por la Cooperación por el Desarrollo, respecto de la que la mirada política debe llevar siempre el estandarte de la cooperación y el orgullo de la ingeniería que nos hace grandes, la de tender puentes en lo local, lo estatal y lo internacional".



Por todo ello, "a pesar de las dificultades del tiempo presente y futuro", el dirigente socialista extremeño ha reafirmado que "se abre un tiempo de oportunidades para repensar y llevar a cabo proyectos que nos ayuden a hacer de Extremadura una región más competitiva".



Según Fernández Vara, unas oportunidades que "vendrán de la mano de los Fondos Europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España", así como de la capacidad de la Administración para hacer frente a estos.



Fernández Vara ha señalado que la Covid-19 ha dejado el "mensaje claro", de que "no podemos seguir igual que siempre", por lo que ha abogado por trabajar "para estar a la altura de este momento crucial y trascendental", y para "no llegar tarde a las revoluciones verde y tecnológica".



Y, ha marcado diez retos de futuro para Extremadura, como aumentar la inversión en I + D + i tanto pública como privada; dar "el salto de una industria tradicional a las nuevas fórmulas basadas en la economía del conocimiento y la digitalización"; incrementar la base de empresas exportadoras, o ajustar la oferta formativa a las necesidades reales de las empresas.



También son retos retener y atraer talento; aumentar el tamaño de las empresas; incrementar la sostenibilidad del tejido empresarial; el reto demográfico, el envejecimiento y el despoblamiento, aprovechamiento de los Fondos Europeos para estos fines, y ampliar la base empleadora.