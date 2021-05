La Junta otorga 1,5 millones en 2021 para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la convocatoria correspondiente al año 2021 de las ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, a la que destina un millón y medio de euros.



En concreto, se trata de 500.000 euros más que en la convocatoria de 2020, debido a la "necesidad de dar mayor protección" a las mujeres ante una "mayor incidencia y vulnerabilidad" como consecuencia de la pandemia, en línea con lo aprobado este pasado martes por el Consejo de Ministros, según informa la Junta en una nota de prensa.



De hecho, un refuerzo en esta ayudas que está financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y cuya finalidad es facilitar a las mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica el "proceso de recuperación psicosocial y el inicio de una vida independiente que les permita superar el círculo de la violencia".



Así pues, de acuerdo con la orden de convocatoria del ámbito de la Consejería de Igualdad y Portavocía, podrán ser beneficiarias de estas ayudas las mujeres mayores de edad o legalmente emancipadas, que sean víctimas de violencia de género, residan en algún municipio de la Comunidad Autónoma, dispongan de unas rentas o ingresos mensuales iguales o inferiores a 2,5 veces el Índice Público de Renta a Efectos Múltiples (IPREM), cuenten con un informe favorable del Instituto de la Mujer de Extremadura y no convivan con su agresor.



En este sentido, serán subvencionables los gastos derivados del acceso a los recursos de atención integral a las víctimas de violencia de género y aquellos otros que faciliten la autonomía personal, dentro de la previsión realizada en un proyecto individualizado de recuperación.



Entre los gastos para facilitar la autonomía personal se incluyen los relativos al alquiler o al pago de cuotas de préstamos hipotecarios de la vivienda habitual; los derivados del consumo de agua, luz y gas de la vivienda habitual que no sean cubiertos por otros servicios; y los de mobiliario y/o electrodomésticos de primera necesidad.



También serán subvencionables los gastos por servicios de conciliación de naturaleza pública o privada destinadas al cuidado de personas dependientes a cargo de la beneficiaria; las acciones formativas que incrementen la empleabilidad y los necesarios para la obtención del permiso de conducir tipo B; así como los derivados de la puesta en marcha de iniciativas de empleo autónomo.



Finalmente, la cuantía de la ayuda no podrá superar los 5.000 euros por beneficiaria y se realizará mediante un único abono, una vez dictada la resolución de la concesión.