El PP rechaza discursos "triunfalistas" ante el descenso del paro en la región

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Javier Cienfuegos, ha advertido al Partido Socialista de Extremadura que pretender hacer en la Asamblea "un discurso triunfalista" a partir de los últimos datos de paro y afiliación a la Seguridad Social, conocidos este miércoles, es una “falta de respeto total” a todas esas personas que se han tenido que ir a la calle en esta crisis en Extremadura y que están pidiendo un empleo.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, el diputado 'popular' ha afirmado que hay que analizar los datos de empleo con “mucha perspectiva”, y, sobre todo, teniendo en cuenta que el mes de marzo de 2020 empezó una crisis sanitaria de la que el GPP ya dijo entonces que iba a trascender al mercado laboral nacional y “duramente” al mercado laboral extremeño.

En este sentido, Cienfuegos ha apuntado que si se comparan los datos de este miércoles con el mes de abril de 2019, se puede comprobar que en Extremadura hay 12.000 personas más en paro y 3.700 afiliaciones menos, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Con esto, según ha matizado el portavoz de Empleo del GPP, “no decimos que el paro no haya bajado” en el últimos mes o que la afiliación no suba puntualmente, pero sí hay que avisar de que no se puede hacer un discurso triunfalista cuando “sabemos que hace un año estaba todo el mundo en su casa encerrado”.

A esto último ha sumado el hecho de que "muchos autónomos no estaban trabajando y que sólo estaba permitida la actividad esencial, lo que conlleva que concretamente hoy ese dato interanual sea positivo".

A su vez, Cienfuegos ha afirmado que los socialistas están “fuera de la realidad, por lo que ha pedido que “abran su mente” y hablen con todas las asociaciones de trabajadores, pymes y autónomos, y conozcan “de verdad” la realidad que vive el mercado laboral.

Asimismo, ha garantizado que el PP acudirá al Debate del Estado de la Región a escuchar qué tiene que decir el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y, sobre todo, que “nos explique de forma clara y concisa” lo que va a hacer en materia de políticas activas de empleo, con “medidas exactas”, porque se necesita un guion claro, ha sentenciado.