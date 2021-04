Unidas por Extremadura aprueba plan para mejorar el tratamiento de la endometriosis

Unidas por Extremadura ha conseguido sacar adelante en el Pleno de la Asamblea de este jueves su propuesta de impulso para mejorar el tratamiento de la endometriosis en la región.

La propuesta pone encima de la mesa varios puntos importantes tales como “garantizar por parte del SES una atención integral e interdisciplinaria para la detección, diagnóstico, control y tratamiento de la endometriosis; aprobar un protocolo clínico de atención primaria de las mujeres con endometriosis, en base a criterios uni?cados en todas las áreas del SES; crear una unidad multidisciplinar de endometriosis en los hospitales públicos extremeños; crear en el SES un Registro Único de Pacientes de Endometriosis".

Además, "impulsar la investigación para la detección precoz, diagnóstico y tratamiento de la endometriosis; fomentar las actividades de formación sobre la endometriosis de los profesionales relacionados con el mundo de la salud y sociosanitario; fomentar actividades de formación e información de la sociedad en general en relación a la endometriosis a través de campañas constantes de concienciación ciudadana; e incluir en los programas de Educación para la Salud la endometriosis, desarrollando materiales y actividades específicas sobre la enfermedad orientados tanto a alumnas en el tramo de la educación secundaria, como a padres y profesorado”.

La diputada Lorena Rodríguez, quien ha sido la encargada de defender la propuesta en el hemiciclo, ha insistido en que “esta enfermedad nos lleva, una vez más, a insistir en la cuestión de género en el campo de la salud, por tratarse, evidentemente, de una enfermedad que solo sufren las mujeres, sino que también requiere de una perspectiva feminista para poder abordarse”.

Según Rodríguez, la endometriosis “afecta a un importante número de mujeres en edad fértil, con manifestaciones clínicas que abarcan un amplio espectro, encontrando desde personas asintomáticas hasta formas que requieren varias intervenciones quirúrgicas para la eliminación de los injertos de tejido endometrial y adherencias peritoneales”, añadiendo que “lo peor de esta enfermedad es que no existe un tratamiento curativo”.

La diputada ha denunciado que “el tratamiento depende de los síntomas que presenta la mujer, de la voluntad de embarazo, de la edad y de la extensión de la enfermedad, lo que hace difícil generalizar las actuaciones, haciéndose necesaria la individualización de cada caso, existiendo algunos con una respuesta terapéutica muy pobre, de lo que resulta una atención sanitaria frustrante para la mujer, sobre todo, pero también para el profesional sanitario que la atiende”.

“Cuando vas a urgencias te hacen sentir culpable y te dicen que eres una ?oja, que no te tomas bien la medicación o que comes mal. No te atienden, no te hacen pruebas para ver realmente qué tienes y eso también es violencia de género", ha recalcado Lorena Rodríguez.

También, ha explicado que “los diagnósticos tardan en llegar una media de nueve años. No son sencillos y habitualmente requieren de técnicas invasivas como la cirugía laparoscópica y la con?rmación mediante biopsia”.

Por todo ello, la diputada de la confluencia ha señalado que “esta situación vivida de una manera más o menos recurrente puede provocar sentimientos de miedo al dolor, impotencia y desesperación. Si además añadimos que la media de diagnóstico de la enfermedad es de nueve años y que durante todo ese tiempo no llega una solución que alivie el dolor y que ayude a entender qué pasa, es probable que se pueda llegar a desarrollar problemas de depresión y ansiedad por agotamiento físico y psicológico”.

Para Lorena Rodríguez, “por eso, es tan importante un diagnóstico precoz y un buen tratamiento a tiempo, esto evitaría a muchas mujeres años de sufrimiento físico, impediría que la enfermedad avance a niveles de gravedad y daño mayores para el organismo y evitaría muchos problemas emocionales derivados de aguantar una situación dolorosa y estresante de una manera continuada”.

Y, ha concluido que, “resulta pertinente establecer para Extremadura una serie de actuaciones a realizar en los centros sanitarios de Atención Primaria y Hospitales, así como por las distintas administraciones”.