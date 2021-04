Extremadura Unida lanza campaña para impulsar el carácter regionalista del partido

El objetivo de este partido que fundó y preside Pedro Cañada "es ofrecer una alternativa en las urnas que se deba a los intereses exclusivos de Extremadura y de su gente".

Además, critica las "diferencias" de desarrollo que existe entre las diferentes regiones españolas, de las que Extremadura "sigue estando a la cola de España".

Así, en temas como el crecimiento económico, la educación, las infraestructuras, el empleo, los salarios, los presupuestos, la industrialización, la inversión directa, el turismo, o el reconocimiento de la marca Extremadura, etc, "nos encontramos más alejados de las regiones consideradas más ricas en nuestro país".

También, "se echa en falta la defensa y lucha por parte de un partido político en las instituciones, parlamentarios extremeños que realmente peleen por nuestros intereses en Madrid".

Por ello, en los vídeos de la campaña, se muestra cómo los senadores y diputados extremeños, en numerosas ocasiones, "se ven sometidos a la disciplina de partido, la cual les obliga a votar lo que les dictan desde Madrid, y totalmente conforme a sus propios intereses".

El partido añade que, "en reiteradas ocasiones, no se cansan de prometer lo que nunca llegamos a ver, contando mentiras como la del tren. Mientras tanto, nuestra región se vacía porque los jóvenes con más talento que se forman en nuestra región, no encuentran trabajo aquí, y no tienen más alternativa que marcharse a otra región, produciéndose así una fuga de cerebros cada vez mayor".

La campaña, denominada #ExtremaduraUnida_Naturalmente, consiste en la difusión de vídeos en diferentes redes sociales con el fin de acercar las propuestas de la formación a los extremeños, a los que animan a grabas un vídeo de uno o dos minutos respondiendo a la pregunta: ¿Por qué debemos apoyar a un partido regionalista?.