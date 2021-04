Vara dice sobre la marcha de Maroto con Gabilondo que "Madrid está muy lejos"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha rehusado pronunciarse sobre la marcha de la ministra de Industria, Reyes Maroto, al equipo del socialista Ángel Gabilondo si éste consigue gobernar en la Comunidad de Madrid, ya que según ha dicho la comunidad extremeña tiene sus "problemas" y sus "preocupaciones" y, por tanto, no quiere "perder energía en nada más".



En todo caso, ha subrayado que él no es "indiferente a nada de lo que pase" en España, aunque ha recalcado que "Madrid está muy lejos" y lo que realmente le "preocupa mucho" son "las cosas" que Extremadura tiene "entre manos", algo de lo que según ha incidido es de lo que él se ocupa y preocupa.



"La verdad es que yo... Madrid está muy lejos... Nosotros tenemos aquí nuestros problemas y nuestras preocupaciones... Lo digo de verdad... No lo digo con indiferencia, para nada, yo no soy indiferente a nada de lo que pase en mi país, pero me preocupa mucho las cosas que tenemos entre manos, las que tenemos aquí, y de eso es lo que me ocupo y me preocupo... No quiero perder energía en nada más", ha dicho.



De este modo se ha pronunciado Vara sobre la posible marcha de Maroto al equipo de Gabilondo si éste gobierna en la Comunidad de Madrid, a preguntas de los periodistas este viernes antes de asistir en Badajoz al acto de toma de posesión de Antonio Huertas Mejías como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura.