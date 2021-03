Rd./Ep.

La Estrategia Logística de Extremadura mejorará la competitividad del tejido empresarial, generará crecimiento en el empleo y la economía regional, garantizando una gestión óptima del sistema logístico y del transporte de mercancías de la Comunidad Autónoma y haciéndolo más “eficiente, viable y sostenible bajo un punto de vista social, económico y medio ambiental”.

Así lo ha destacado el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, durante su comparecencia, a petición propia, en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, donde ha presentado a los grupos parlamentarios el documento firmado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y los agentes socioeconómicos más representativos de la región en el marco de la Agenda de la Reactivación Social y Económica.

En su intervención, España ha destacado que dicha Estrategia concreta un plan de implantación, tanto de áreas logísticas como de impulso al transporte intermodal, definiendo una logística "sostenible y eficiente", incorporando las determinaciones la planificación de la Unión Europea y del Estado contribuyendo a la máxima competitividad de la industria extremeña.

“No se pretende elaborar nuevos planes de infraestructuras sino poner en valor las infraestructuras existentes y/o planificadas desarrollando selectivamente complementos y garantizar, por tanto, la gestión óptima del sistema logístico y de transporte de mercancías de Extremadura”, ha agregado el consejero.

MODELO DE GOBERNANZA DE INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS

De la misma forma, España ha precisado que esta Estrategia busca proponer un modelo de gobernanza de infraestructuras logísticas en un contexto de colaboración entre entidades públicas y privadas, avanzar en la innovación de las infraestructuras y servicios logísticos y de transporte para aumentar su eficacia y competitividad y, por tanto, de la industria extremeña e impulsar la capacitación y la colaboración entre operadores logísticos y de transportes, cargadores e instituciones tecnológicas, a través del asociacionismo.

En esta línea, tal y como informa la Junta, el consejero ha señalado que partiendo del modelo actual la Estrategia establece las líneas públicas de actuación en tres horizontes temporales: 2030, 2040 y 2050 y, se asientan en las fortalezas logísticas de Extremadura que esencialmente son las relaciones con Portugal, la integración del Corredor Atlántico y la creciente actividad exportadora de las empresas extremeñas.

Para ello, el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital ha destacado los cinco objetivos estratégicos que recoge la Estrategia como establecer la configuración definitiva de la red de áreas logísticas, impulsar la intermodalidad, estableciendo los corredores intermodales significativos, promoviendo así, la sostenibilidad en el transporte y la logística, proponer un modelo de gobernanza de infraestructuras, avanzar en la innovación de infraestructuras para aumentar eficiencia y competitividad de servicios logísticos y de transporte e impulsar la capacitación y la colaboración entre operadores logísticos y de transporte de cargadores e instituciones tecnológicas a través del asociacionismo.

Para finalizar, España ha señalado que el desarrollo de estos objetivos, bajo seis líneas de actuación, permitirá disponer de más de 400 hectáreas de suelo logístico bruto que a su vez generarán una inversión neta en urbanización y edificación cerca de 700 millones de euros y con un empleo asociado que superará los 12.000 puestos de trabajo.



TURNO DE LA OPOSICIÓN



En el turno del PP, el diputado Víctor del Moral ha criticado la "parálisis" de la Junta tras haberse perdido seis años "miserablemente", además de acusar al Ejecutivo regional de haber desaprovechado los fondos europeos para dotarse logísticamente solo porque lo había planificado un gobierno del PP, ha dicho.



Así, Del Moral ha indicado que esta "vendetta" solo ha perjudicado al pueblo extremeño y ha recordado que en 2014 el gobierno presidido por José Antonio Monago presentó una estrategia en esta materia, que fue premiada por la prensa especialista, con un horizonte bastante menor y una "inversión sostenible" de 80 millones de euros.



También se ha referido a los fondos europeos conseguidos "con mucho esfuerzo" y que no se han gastado, ya que en respuesta a una pregunta formulada por él mismo sobre el gasto certificado se ha expuesto que ha sido cero euros entre los años 2015 y 2020.



Por parte de Ciudadanos, su portavoz David Salazar, ha criticado que si alguien no supiera nada del desarrollo de Extremadura pensaría que la Junta está constituida por unos gestores que tienen un plan de futuro para la región, aunque, al leer el plan y ver su intervención, ha entendido que al consejero le ha tocado ser el "director comercial de la empresa que es el PSOE de Extremadura" y "vender lo que sea".



Por ello, ha considerado que la comparecencia de España ha sido un "spot de teletienda" que no le ha convencido, ya que, como ha sostenido, "no hay nada más allá" que un plan de 20 folios que "no se puede sostener" con la realidad o los PGEx, ya que no se dota presupuestariamente las infraestructuras.



Así, ha criticado que no haya memoria económica ni planificación temporal para una estrategia que tiene un horizonte temporal que abarca hasta 2050, a lo que ha añadido que los extremeños cambiaban entera la Estrategia Logística por la autovía Cáceres - Badajoz y por un tren digno.



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha considerado que, tras escuchar la intervención de Rafael España, la Estrategia Logística de Extremadura no tiene "asidero" en las infraestructuras con las que cuenta Extremadura, por lo que ha afeado la "desconexión" que existe entre la realidad y lo que plantea la Junta.



De esta forma, ha lamentado la "evidente lentitud" en el desarrollo de las plataformas logísticas o las infraestructuras ferroviarias y ha indicado que la región lleva "un retraso de 40 años" y aún le queda mucho.



También, y en relación a la colaboración público privada ha considerado que es fundamental, pero la misma tiene que estar vinculada, en su opinión, a la explicitación de los compromisos fiscales por parte de las empresas y a la garantía de derechos laborales y unos salarios dignos, una cuestión que es "innegociable".



Por su parte, la diputada socialista Ana Belén Fernández ha considerado que la Estrategia Logística de Extremadura supone un "halo de esperanza" y ha manifestado que le hubiera gustado que la oposición escuchara al consejero con "mayor disposición".



También Fernández ha mostrado su pesar por el hecho de que algunos grupos piensen que Extremadura no está preparada para este plan y pongan en dudas las posibilidades, por lo que ha invitado a la oposición a pensar en "global".



Asimismo, la diputada ha valorado que la estabilidad política y social de la que goza la región ha sido "clave" para abordar diferentes cuestiones de interés con los agentes sociales y económicos y ha añadido que la Estrategia Logística va a suponer un "fuerte impulso" para que el tejido empresarial para que pueda competir en mejores condiciones.