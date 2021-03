Vergeles avisa de un "discreto repunte" de casos, ante el que están "muy vigilantes"

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicio Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha advertido de un "discreto repunte" de casos de coronavirus en la región, y señala que las autoridades sanitarias están "muy vigilantes" sobre la situación de algunas localidades de la región.



Ante esta situación, Vergeles ha explicado que se están "realizando muchísimas pruebas de cribado", con el objetivo de buscar "muy activamente los casos" que se pudieran tener, de tal forma que el 96 por ciento de los contagiados que se detectan son asintomáticas.



A su juicio, "esa es una de las claves para vencer al virus", ha destacado el consejero extremeño de Sanidad, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este martes en Mérida sobre un posible incremento de contagios de coronavirus en los últimos días.



En su intervención, Vergeles ha reafirmado que en Extremadura "por ahora si todo va como va, los indicadores predictivos hablan o de estabilización o de descenso, lo cual, ha añadido "no significa que estemos en un discreto repunte", por lo que a su juicio es necesario "seguir controlando con cribados y con responsabilidad de la sociedad".



En cualquier caso, y respecto a la situación de algunas localidades extremeñas en las está creciendo la incidencia de los casos de coronavirus, Vergeles ha avanzado que se ha situado la barrera de los500 casos por cada 100.000 habitantes para tomar medidas.



Así, ha señalado que toda la comunidad está en medidas restrictivas ya, porque se han prorrogado las limitaciones entre el Puente de San José y Semana Santa, por lo que ya se mantienen "algunas medidas tomadas", pero en el caso de superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes, "las medidas que se tomarían serían de un cierre perimetral en la mayoría de los casos, salvo que Salud Pública recomendase otro tipo de medidas".



"TENDENCIA ASCENDENTE" EN TODO EL PAÍS



Así, ha destacado que en la situación actual se está registrando una "tendencia ascendente" de contagios de coronavirus, y así lo destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el mundo en general, y en España en particular.



Ante esta situación, Vergeles ha apelado a la ciudadanía a que "si hemos conseguido doblegar una curva tan importante como la de principios de año en Extremadura", en la situación actual "seamos capaces de que no sea verdad lo que dice la OMS y pronostican determinados organismos internacionales" y "mantener una cifras iniciales".



El objetivo es "mantener unas cifras adecuadas" de incidencia de la Covid-19 "en estos momentos tan claves" en los que se inicia "un proceso de gran esperanza, como es la vacunación masiva", que Vergeles ha calculado que pueda comenzar en abril, "no solo por la llegada de las dosis", sino porque se comenzará a vacunar por grupos de edad.



Todo ello "significará un incremento muy importante en la velocidad de la vacunación", ante lo cual es necesario "estar preparados con las menores cifras de incidencia posibles" para utilizar todas las dosis de las vacunas que irán llegando.



Por eso, y ante la pregunta de si se van a endurecer medidas de cara a las próximas semanas, Vergeles ha considerado que "depende de cómo vaya la incidencia".



En ese sentido, el titular extremeño de Sanidad ha apuntado que teniendo en cuenta los datos de los países del entorno de España y atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad "va a ser muy incisivo en que si no somos capaces entre todos de controlar la incidencia y el repunte", no se arriesgará a que este repunte "sea mayor, porque luego las consencuencias sanitarias son mayores".



Finalmente, Vergeles ha concluido asegurando que "jamás hemos salvado fiestas, jamas hemos salvado semanas", sino que el objetivo es "salvar vidas".