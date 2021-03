Las pernoctaciones hoteleras caen en febrero en Extremadura un 73,7%

Ep

Las pernoctaciones hoteleras han caído en Extremadura el pasado mes de marzo un 73,7 por ciento en comparación con el mismo mes de 2020, hasta contabilizar un total de 41.127.



En Extremadura, han bajado las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 72,2 por ciento y las de residentes en el extranjeroun 85,1 por ciento, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura, añadiendo que la estancia media en la comunidad se ha situado en 1,73 días, un 3 por ciento más que febrero de 2020.



Los hoteles extremeños han ingresado el pasado mes de febrero 7,79 euros por habitación disponible, un 62,1 por ciento menos que en el año anterior, y facturan 45,85 euros de media por habitación ocupada, un 19,3 por ciento menos que en febrero de 2020.



DATOS NACIONALES



En el conjunto nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros han superado la cifra de 2,3 millones en febrero, lo que supone un desplome del 86,5 por ciento respecto al mismo mes de 2020, por encima de la caída que habían sufrido en enero (-85%), según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



La crisis sanitaria y las restricciones adoptadas para frenar los contagios siguen notándose de forma importante en el sector, cuyas pernoctaciones en hoteles acumulan ya doce meses de retrocesos interanuales consecutivos.



El hundimiento de las pernoctaciones hoteleras en febrero se ha dejado notar tanto en las realizadas por los extranjeros como en las efectuadas por los españoles, aunque en mucha mayor medida por los primeros, que han realizado un 93,9 por ciento menos de pernoctaciones que en febrero de 2020, frente al descenso del 75,2 por ciento entre los nacionales.



El número de establecimientos abiertos ha descendido en febrero un 42,9 por ciento respecto al mismo mes de 2020, hasta situarse en 7.261, cifra que representa un 45,7 por ciento sobre el total de establecimientos del directorio.



Según los datos del INE, la estancia media se ha reducido un 24,2 por ciento en tasa interanual, situándose en 2,1 pernoctaciones por viajero, mientras que la facturación media de los hoteles por habitación ocupada ha disminuido en febrero un 28,2 por ciento, hasta los 60 euros.



LOS EXTRANJEROS ELIGEN CANARIAS



Comunidad de Madrid, Canarias y Cataluña han sido los destinos principales de los viajeros en España el pasado mes febrero, con caídas en el número de pernoctaciones del -75,4 por ciento, -93,2 por ciento y -85,8 por ciento, respectivamente



Los destinos principales de los viajeros residentes en España son Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, que presentan unas tasas anuales de variación de las pernoctaciones del -63,9 por ciento, -82,4 por ciento y -69,5 por ciento, respectivamente.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes es Canarias, con un 36,2 por ciento del total de pernoctaciones. En esta comunidad las pernoctaciones de extranjeros bajan un 95,2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Los siguientes destinos de los no residentes son Comunidad de Madrid (con un descenso del 87%) y Cataluña (con una disminución del 94,1%).



En febrero se han cubierto en España el 16,4 por ciento de las plazas ofertadas, con un descenso anual del 67,6 por ciento. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se ha reducido un 69,6 por ciento y se ha situado en el 18 por ciento.



La ciudad autónoma de Ceuta presenta el mayor grado de ocupación por plazas durante febrero (30,6%). Le sigue la ciudad autónoma de Melilla, con el 26,2 por ciento.



Por zonas turísticas, el sur de Tenerife ha alcanzado el mayor grado de ocupación por plazas (22,7%), y la mayor ocupación en fin de semana (30,6%). En Barcelona se han realizaron el mayor número de pernoctaciones, con 148.916.



Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana. Ceuta presenta el mayor grado de ocupación por plazas (30,6%), mientras que Monachil alcanza el mayor grado de ocupación en fin de semana (33,4%).



FRANCIA Y ALEMANIA A LA CABEZA DE LAS PERNOCTACIONES



Los viajeros procedentes de Francia y Alemania han concentrado el 16,2 por ciento y el 11,5 por ciento, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en establecimientos hoteleros en febrero. El mercado francés ha presentado un descenso del -86,6 por ciento y el alemán del -95,9 por ciento.



Las pernoctaciones de los viajeros procedentes de Italia, Reino Unido y Suecia (los siguientes mercados emisores) han registrado unas tasas anuales del -90,5 por ciento, -98,9 por ciento y -93,8 por ciento, respectivamente.



BAJADA EN LOS PRECIOS HOTELEROS



La tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se ha situado en el -14,4% en febrero, lo que supone 15,3 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2020, y 3,3 puntos menos que la registrada el mes pasado.



Por categorías, la mayor bajada de precios se ha producido en los establecimientos de una estrella de plata (-20,5%). Y la menor, en los de cinco estrellas de oro (-8,6%).



En lo referido a la rentabilidad el INE determina que la facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) ha sido de 60 euros el pasado mes de febrero, un descenso del 28,2 por ciento respecto al mismo mes de 2020.



Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, ha alcanzado los 13,6 euros, con una bajada del 72,4 por ciento.



Por categorías, la facturación media ha sido de 149,5 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 68,2 euros para los de cuatro y de 48,6 euros para los de tres estrellas. Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías han sido de 29,2, 16,6 y 11,8 euros, respectivamente.



El punto turístico con mayor ADR y mayor RevPAR es Naut Aran (municipio que alberga la estación de esquí de Baqueira Beret) con una facturación media diaria por habitación ocupada de 358 euros y unos ingresos por habitación disponible de 42,8 euros.