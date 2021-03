Vergeles: Acuerdo de perimetrar en San José y Semana Santa es de "obligado cumplimiento"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, ha incidido en que el acuerdo adoptado este pasado miércoles por el Consejo Interterritorial de Salud relativo a perimetrar las CCAA de cara al puente de San José y de la Semana Santa "es una orden comunicada" y por lo tanto "de obligado cumplimiento".

Así, en alusión a la negativa de la Comunidad de Madrid a perimetrar de cara a dichas fechas y la convocatoria de elecciones en dicha región, ha apostado por que los grupos políticos se centren en Extremadura en "lo importante", que es "trabajar" sin entrar "a la gresca" para ser "útiles" a la sociedad, haciendo para ello "propuestas constructivas" para contribuir a superar la pandemia y sus consecuencias.

"A nosotros nos votaron para responderles, no para que andemos a la gresca. Así que dos opciones: o se apuntan o son inservibles para la sociedad, porque en este momento cuando venía desde mi casa a aquí (la Asamblea) nadie me ha preguntado por Ayuso, me ha preguntado por la vacuna, así que dediquémonos a lo importante, a trabajar", ha señalado Vergeles a los grupos de la oposición en Extremadura, a los que ha pedido que se centren en su labor de "oposición" y hagan propuestas "constructivas" para superar la pandemia.

De este modo se ha pronunciado durante su turno final de respuesta a los grupos políticos en su comparecencia a petición propia este jueves en la Asamblea para informar sobre la situación de la pandemia en Extremadura, en la que ha negado también que Extremadura se haya mantenido mirando "de reojo" a lo que pudieran decidir otras CCAA de cara al puente de San José y Semana Santa antes de plantear su decisión.

"En todo momento dije que la Comisión de Salud Pública estaba estudiando los acuerdos que se iban a llevar para aprobación en el Consejo Interterritorial de Salud. Aquí nadie ha mirado de reojo otra comunidad autónoma", ha dicho al respecto.

Al mismo tiempo, Vergeles también ha pedido a la oposición en la comunidad que abandone el "mantra" de que la Junta toma decisiones "sin criterio científico" porque "sencillamente no es verdad".

"Detrás de cada uno de los expedientes, de la publicación de un decreto bien de la autoridad delegada o bien de los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hay un acuerdo de quienes saben de salud pública, que en el caso de Extremadura son sus técnicos de Salud Pública y del ministerio la Comisión de Salud Pública", ha incidido.