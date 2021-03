Las disoluciones matrimoniales bajan un 13,5 por ciento en Extremadura en 2020

Rd./Ep.

Todos los tipos de demanda de disolución matrimonial presentadas en el año 2020 han mostrado reducciones interanuales, con una disminución conjunta del 13,5 por ciento respecto a 2019, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hechos públicos este lunes.

En concreto, las 1.090 demandas de divorcio consensuado han sido un 11,8 por ciento menos que las de 2019; las 709 demandas de divorcio contencioso, un 15,9 por ciento menos; las 79 de separación consensuada, un 11,2 por ciento menos; y las 41 de separación contenciosa, un 19,6 por ciento menos.

Asimismo, en 2020 no se ha presentado ninguna demanda de nulidad en la región. Además, se han presentado 222 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 12,6 por ciento menos que el año anterior; y 626 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 16,5 por ciento menos que en 2019.

De igual modo, las demandas de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que han sumado 558, han crecido un 27,7 por ciento respecto al ejercicio anterior; mientras que las no consensuadas (494), han experimentado una reducción interanual del 11 por ciento, según informa en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

DATOS DEL CUARTO TRIMESTRE

Asimismo, en el cuarto trimestre de 2020, las demandas de separación consensuadas en Extremadura han sido 25, lo que ha supuesto un incremento del 56,3 por ciento, con respecto al año anterior. Las demandas de separación no consensuada han sido 4, y suponen un descenso del 75 por ciento.

Por su parte, las 303 demandas de divorcio consensuado han sido un 10,6 por ciento más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 194 demandas de divorcio no consensuado han bajado un 5,8 por ciento.

También, las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se presentaron 82, se han incrementado un 9,3 por ciento; y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 166, han disminuido un 24,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019.

Al mismo tiempo, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 186, han registrado un incremento interanual del 348,8 por ciento, mientras que las no consensuadas, 150, han mostrado una disminución del 11,8 por ciento.

DATOS NACIONALES

A su vez, a nivel nacional, un total de 95.060 parejas españolas se divorciaron, separaron o solicitaron la nulidad en el año 2020, coincidiendo con la pandemia de la Covid-19, un 13,3% menos que en el año anterior, siendo el sexto año consecutivo de descenso aunque con una caída "mucho más acusada", según los datos publicados este lunes 8 de marzo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Aunque es el sexto año consecutivo de descenso de las demandas de disolución matrimonial, la disminución de estas en 2020 ha sido mucho más acusada que en ejercicios anteriores", señala el CGPJ.

Así, en 2019 la bajada fue del 1,9% respecto al año anterior, con caídas del 0,4% en los divorcios consensuados, del 3,6% en los divorcios contenciosos; del 5,4% en las separaciones consensuadas y del 7,6% en las separaciones contenciosas.

En concreto, las 54.960 demandas de divorcio consensuado en 2020 fueron un 11,4 por ciento menos que las de 2019; las 36.090 demandas de divorcio contencioso, un 15,7% menos; las 2.697 de separación consensuada, un 16% menos; y las 1.235 de separación contenciosa, un 18,3% menos.

Además, el pasado año se presentaron 78 demandas de nulidad frente a las 100 presentadas en 2019. Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020 se aprecia que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con 23,6 por cada 10.000.

Le siguen la Comunidad Valenciana, con 23,5; Islas Baleares y Murcia, con 22,4; Andalucía, con 21,4; Cataluña, con 20,6; Cantabria, con 20,4 y Asturias, con 20,2. Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 20. Las comunidades autónomas que se situaron por debajo de esa media fueron Castilla y León, con 16,4 por cada 10.000 habitantes; País Vasco, con 16,8; y Aragón, con 16,9. Por otro lado, de los datos se desprende que en 2020 también se produjo un descenso de las demandas de modificación de medidas matrimoniales.

En concreto, se presentaron 11.329 consensuadas, un 6,9% menos que el año anterior; y 30.070 no consensuadas, un 14% menos que en 2019. Mientras, crecieron las demandas de medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, que sumaron 21.236, un 7,7% más respecto al ejercicio anterior. Si bien, las no consensuadas (25.184), experimentaron una reducción interanual del 11,2%.

CUARTO TRIMESTRE DE 2020

Atendiendo sólo al cuarto trimestre de 2020 en España, el número de demandas de disolución matrimonial, separaciones y divorcios, se redujo en un 2,7% respecto al mismo trimestre de 2019.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, salvo para las de divorcio de mutuo acuerdo, las demandas presentadas de disolución matrimonial disminuyeron en relación con el ejercicio anterior.

En concreto, se presentaron 16.883 demandas de divorcio consensuado, un 1,8% más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019, y 10.727 demandas de divorcio no consensuado, que bajaron un 8,8%.

Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se presentaron 808, disminuyeron un 1,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, y las 361 no consensuadas representaron un 9,1% menos. Además, hubo 22 demandas de nulidad, un 26,7% menos que las presentadas en el cuarto trimestre de 2019.

Por comunidades autónomas, el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes en el último trimestre de 2020 se produjo en la Comunidad Valenciana, con una tasa media de 7. Le siguieron Islas Baleares, con 6,8; Canarias, con 6,6; Murcia, con 6,5; Cataluña, con 6,3; y Andalucía, Asturias y La Rioja, con 6,2.

Todas ellas superaron la media nacional, que fue de 6,1. Por debajo se situaron Aragón, con una tasa media de 4,6; Castilla y León, con 4,9; y Extremadura, con 5. Asimismo, la estadística del CGPJ muestra que todas las demandas de modificación consensuada de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, aumentaron en el cuarto trimestre de 2020.

Por el contrario, las no consensuadas disminuyeron respecto al cuarto trimestre del año 2019. En concreto, se presentaron 3.612 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 8,7% más; y 8.960 no consensuadas, un 3,6% menos respecto al mismo trimestre de 2019.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas fueron 6.995 y experimentaron un incremento interanual del 32%, mientras que las no consensuadas fueron 7.530 y mostraron una disminución del 3 por ciento.