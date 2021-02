Vara: "Mayoritariamente la gente está cumpliendo" con normas para evitar contagios Covid

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado este lunes que "mayoritariamente la gente está cumpliendo" con las normas que se están poniendo para evitar contagios de coronavirus, aunque ha instado a los ciudadanos a no confiarse a pesar de la bajada de los casos en las últimas semanas.



"Ahora la confianza actúa clarísimamente en contra de los buenos resultados", ha alertado Fernández Vara a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha destacado la necesidad de "seguir por esa línea" de cumplir con las normas establecidas.



En su intervención, Fernández Vara ha confirmado que en Extremadura se ha detectado la presencia de la variante británica del coronavirus, pero no de las otras dos cepas, la brasileña y la africana, por lo que están "intentando hacer los cribados con PCR porque permite hacer una búsqueda efectiva".



En cualquier caso, el presidente extremeño ha avanzado que van "a seguir haciendo cribados allí donde todavía tenemos un número de casos que nos preocupa".



Ante esta situación, Fernández Vara ha reiterado que "el mensaje tiene que seguir siendo el mismo", en este "escenario de lucha contra un virus" que "se adapta, se acomoda a nuevas situaciones y realidades", por lo que es necesario "mantener firme la apelación al cuidado y a la responsabilidad".



El dirigente socialista extremeño ha agradecido el "gigantesco esfuerzo que ha hecho la sociedad" para ser capaces en un mes de "pasar de una situación tremendamente difícil a una situación mucho más óptima", y que se debe a que la población de la comunidad decidió "tomarse esto muy en serio".



Y es que, "aunque ahora temporalmente tengamos unos buenos datos, tenemos que seguir avanzando mucho en las vacunaciones", y "no debemos respirar tranquilos, ni muchísimo menos", hasta que en unos meses se mantengan "estos datos o mejores" y está vacunada ya "por encima de un 50 por ciento de la población", ha dicho.



Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas durante la presentación, este lunes en Mérida, del paso por Extremadura de la Vuelta Ciclista a España 2021.