EQUO Extremadura lamenta el "despropósito oratorio" de Vara sobre la vacuna Covid-19

EQUO Extremadura ha mostrado su "indignación" por el "despropósito oratorio" el pasado miércoles, 13 de enero, del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre la vacunación contra la Covid-19.

Así pues, esta formación reconoce su "perplejidad" por una rueda de prensa "en la que no se notificaron nuevas medidas, sino que se reafirmaron las ya existentes en cuanto a movilidad y cierre de algunos sectores económicos".

A este respecto, añade que ha sentido a continuación "indignación al escuchar al presidente de la región, una persona con formación científica y a la que por su actividad política se le presupone una cierta sensibilidad social, explicando que la precaución al administrar las vacunas era debida al desconocimiento que la comunidad científica tiene respecto al fármaco, para decir inmediatamente que se destinaban y garantizaban las dosis para los mayores".

"¿Quiere decir el presidente de la región que la salud y el bienestar de nuestros mayores nos importa menos y por eso como región los elegimos para experimentar con su salud y su vida?", pregunta en una nota de prensa EQUO Extremadura.

Esta formación entiende que "no era esto lo que quería decir Fernández Vara, y sin embargo lo dijo". A este respecto, considera que "no comunican bien nuestros dirigentes, les tiembla la voz y se les enredan las palabras, signo claro de que no saben por dónde van, ni cómo deben hacer frente a esta crisis sanitaria, y económica que es la mayor desde 1870 tal como advierte el Banco Mundial".

Finalmente, la coportavoz Chusa Barrantes señala que "están insultando la inteligencia de las extremeñas y extremeños al no exponer los motivos reales de la pandemia, y al utilizar la coyuntura sociosanitaria para hacer aflorar las dificultades económicas que la Junta de Extremadura ya venía padeciendo desde mucho antes de la pandemia", concluye.