Unidas Por Extremadura ve "escandalosa" la gestión del servicio social de atención básica

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías ha llamado la atención sobre el "abandono" en el que se encuentra el servicio social de atención básica que atiende las necesidades más básicas de los ciudadanos en la región.

Asimismo, Macías ha considerado que es "escandaloso" que no se ejecute la partida destinadas a mínimos vitales "por falta de profesionales para poder gestionar estas ayudas".

De este modo, el diputado ha exigido "mejoras sustanciales" en los servicios sociales de atención básica en la región, durante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales que se ha celebrado este lunes en la Asamblea de Extremadura, y en la que ha comparecido la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Cáceres.

De este modo, Macías ha llamado la atención sobre "el abandono" que se encuentra este servicio y estos trabajadores, tal y como ha reseñado la presidenta del Colegio de Trabajadores de Cáceres en su intervención.

El diputado ha asegurado que la sensación "es que los servicios sociales de atención básicas están sobrepasados por la necesidad, y que la Administración regional no está respondiendo a esa situación".

De hecho, Macías ha asegurado que existen largas listas de espera en este servicio desde el inicio del confinamiento, "debido a la alta demanda que existe por parte de la población, pero también debido a la escasez de trabajadores y trabajadoras sociales". "Es obvio que hacen falta más profesionales", ha afirmado.

Además, el diputado de Unidas Por Extremadura ha lamentado que no se estén ejecutando todos los fondos para mínimos vitales "porque no existe capacidad de gestionarlo".

"Es escandaloso que en mitad de una pandemia, con la crisis en la que nos encontramos, haya fondos destinados a sufragar mínimos vitales que no se gastan porque no hay trabajadores sociales suficientes para gestionarlos o porque las listas de espera son tan grandes que no se llega a cubrirlas", ha afirmado.

Por otro lado, Macías ha lamentado que no se hayan convocados las ayudas de contingencias, "que suponían en muchas ocasiones un recurso muy importante para los ayuntamientos para poder hacer frente a las necesidades más básicas de la población", según informa en una nota de prensa Unidas por Extremadura.

Por todo ello, el diputado ha reclamado una mejora de todos estos programas, también una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras sociales de la comunidad autónoma, así como una mejora en la coordinación del servicio de atención básica con los servicios de atención social especializada.