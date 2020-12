Vara felicita las fiestas a los socialistas extremeños apelando a los valores del partido

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha felicitado las fiestas a los militantes y simpatizantes socialistas en un vídeo en el que les ha instado a seguir siendo fieles a los valores y principios del partido a pesar de tratarse de unas navidades muy diferentes.



Así pues, y a pesar de se trate de "unas navidades que nunca hubiésemos podido imaginar, debemos seguir siendo fieles a nuestros valores y principios que siempre hemos defendido como son la solidaridad, el ponernos en lugar del otro, construir soluciones juntos apelando a los proyectos colectivos".



Además, en el vídeo, el líder de los socialistas extremeños señala que es "una persona realista" que de cara al próximo año divisa el horizonte como "una excelente oportunidad para Extremadura y para España si hacemos las cosas bien".



De este modo, asegura que "por primera vez" se están produciendo "muchos cambios en el mundo que están poniendo en discusión casi todo", por lo que cree que hay que aprovechar "el momento para ver el lugar que podemos ocupar en ese futuro que se nos pone por delante", y en este sentido ha asegurado que servirá para "encontrar un territorio lleno de nuevas oportunidades".



Con respecto al 2020, no comparte que sea un año para olvidar, sino más bien todo lo contrario. "Nunca debemos olvidarlo" porque "no podemos olvidar a la gente que se quedó en el camino y tampoco lo que como sociedad tenemos que ser capaces de hacer para que esto nunca vuelva a repetirse".



Por último, Fernández Vara también ha recordado a quienes en el mundo probablemente "no puedan acceder a las vacunas y que están pasando situaciones todavía más graves" que las vividas en España.