La Covid, leyes en materia cultural y preguntas a Vara, centran Pleno Asamblea del jueves

Ep.

La situación y la gestión de la pandemia de Covid-19 en la región, dos leyes en materia cultural y las preguntas del PP y Unidas por Extremadura al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, centrarán el orden del día de la próxima sesión plenaria en la Asamblea.



Los portavoces de los grupos parlamentarios han dado a conocer este martes en rueda de prensa el orden del día del próximo pleno que comenzará a las 09,30 horas de este jueves, 19 de noviembre, con las preguntas al presidente del Ejecutivo regional.



Así, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, preguntará a Fernández Vara por qué no ha comparecido, como autoridad delegada, para informar de la pandemia en Extremadura y de las medidas adoptadas.



En rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha criticado las ausencias "continuas y sistemáticas" de Vara en parlamento y su "dejación de funciones" como autoridad delegada.



De esta forma, ha insistido en que en un momento como el actual se necesita "liderazgo" y "presencia" del presidente de la Junta y ha lamentado que "solo comparezca en Twitter y en programas de televisión" y que en los plenos se dedique a "estar en los pasillos" y a "no escuchar" a sus propios consejeros.



"Tenemos un presidente que solo rinde cuentas ante Sánchez", ha asegurado Teniente, quien ha lamentado que el PSOE sea "una sombra de Sánchez" en relación a la posición de este partido sobre la postura de Bildu ante los PGE.



Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, preguntará a Vara por la valoración que hace la Junta de los riesgos que supone el actual modelo fotovoltaico.



Asimismo, el orden del día del pleno también incluye el informe sobre la ejecución del presupuesto de la cámara del ejercicio 2019 y los debates de los dictámenes elaborados por la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes del proyecto de ley de Instituciones Museísticas y del de Artes Escénicas de Extremadura.



COMPARECENCIAS DE LA JUNTA



En el turno de las comparecencias, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, comparecerá a petición propia para informar de las medidas dictadas en aplicación del estado de alarma.



Además, y a petición del PP, Vergeles también comparecerá para informar sobre las medidas implantadas en las residencias de mayores para afrontar la segunda ola de la Covid-19.



Por su parte, la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, comparecerá para informar sobre los planes de la Junta para fomentar el autoconsumo eléctrico.



PROPUESTAS DE IMPULSO ANTE EL PLENO



En cuanto a las propuestas de impulso, el PP instará a la Junta a adaptar los protocolos Covid-19 en el ámbito educativo a las nuevas evidencias científicas, dotando de "financiación extraordinaria y con carácter urgente" a todos los centros sostenidos con fondos públicos para que éstos puedan hacer frente a la implementación de medidas orientadas a la mejora de la calidad del aire en sus instalaciones.



Asimismo, en otra propuesta de impulso, los 'populares' instarán al Ejecutivo regional a adoptar las medidas necesarias para suprimir las diferencias de los municipios extremeños en el acceso a la información sobre el impacto de la Covid-19 en cada uno de los mismos.



Además, la iniciativa persigue aprobar un protocolo común de suministro de información a los municipios, consensuado con los mismos, y pide a la Junta que suministre información diaria sobre positivos, positivos acumulados, aislados y altas a todos los alcaldes extremeños, hasta tanto sea aprobado el referido protocolo.



Por su parte, Unidas por Extremadura defenderá otra propuesta de impulso que insta a la Junta a asumir la instalación de limpiadores de aire con filtros HEPA en todos los centros educativos públicos de cara al invierno para contribuir a evitar la propagación del coronavirus SARS COV-2.



Finalmente, el grupo Ciudadanos, mediante otra propuesta de impulso, pide al Ejecutivo regional que estudie la puesta en marcha de un programa autonómico para el acondicionamiento de hoteles y alojamientos turísticos como espacios seguros y sujetos a supervisión sanitaria para el cumplimiento de los períodos de cuarentena a personas asintomáticas que carezcan de hogar o cuyas viviendas no reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias para garantizar la seguridad.



INTERPELACIONES Y PREGUNTAS A LOS CONSEJEROS



En otro momento, el Grupo Ciudadanos interpelará sobre la política general de la Junta de Extremadura en relación con las medidas puestas en marcha para solucionar los problemas ocasionados en los sectores agrario y ganadero como consecuencia de la Covid-19.



Y, en cuanto a las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, el PP preguntará por la valoración de la evolución del paro juvenil tras los datos de la EPA del tercer trimestre y sobre si respalda la Junta la solicitud efectuada por los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda para incluir un fondo de apoyo frente a la pandemia y otro para responder al déficit del transporte público.



Ciudadanos preguntará por la valoración que hace la Junta de Extremadura del número de empresas adheridas a la medida de los bonos turísticos y por qué modificaciones de los criterios actuales de construcción de vivienda pública tiene previsto realizar la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda a la vista del nuevo escenario que se presenta derivado de la Covid-19.



Finalmente, Unidas por Extremadura preguntará por las medidas que tiene pensadas el Ejecutivo regional para apoyar al sector hostelero de la región.