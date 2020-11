Vara aboga por recuperar la financiación sanitaria vinculada a impuestos como el IVA

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por "recuperar la financiación sanitaria y, si es posible, vincularla a algunos impuestos concretos como el IVA".



Y es que, a su juicio, "es incompatible estar pidiendo más recursos para la Sanidad, más médicos, más farmacéuticos, más veterinarios, poder financiar todos los medicamentos innovadores o luchar contra la obsolescencia tecnológica pagando menos impuestos".



En concreto, el jefe del Ejecutivo regional ha hecho estas declaraciones en la clausura virtual del Ciclo 'Financiación Sanitaria en Tiempos de Crisis', organizado este pasado lunes por la Fundación Bamberg, en el que también participó el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.



Así pues, durante su intervención, el máximo mandatario extremeño instó a vincular la financiación sanitaria algunos impuestos porque "la Sanidad no se puede financiar con crecimiento del 1 del 2 por ciento si se quiere tener incorporada la innovación terapéutica, las vacunas, los tratamientos vinculados con la investigación genética, los medicamentos vinculados con la inmunidad y todas las terapias individualizadas".



En referencia a la producción de material sanitario, el presidente autonómico recordó que los momentos más duros de la pandemia pusieron en evidencia la necesidad de que las cuestiones que son esenciales para los ciudadanos se tienen que producir en Europa y no en China, porque "esto no puede ser un problema de costes laborales", reiteró.



COMPROMISO DE PAÍS



Fernández Vara también incidió en que esta cuestión "debe ser un compromiso de país" por el que "se deben tomar decisiones importantes vinculadas no solo con la producción industrial, sino con el país y con la Europa que queremos tener".



En este sentido, recordó que "a las futuras generaciones les vamos a dejar mutualizada la deuda", por lo que apeló a dejar "una España y una Europa mejor, con un buen sistema sanitario que garantice la igualdad entre los ciudadanos".



Según sus palabras, ser "de la opinión de llegar a pactos sociales que acaben siendo pactos políticos, que permitan establecer el marco de acuerdo que queremos para el futuro", asegurando que, según su experiencia, "cuando llega, en nuestro caso a la Asamblea de Extremadura, se les hacen pocos cambios a esos grandes acuerdos alcanzados con una participación previa de la sociedad civil pero profesional de los colegios, de las asociaciones de pacientes y de los sindicatos", entre otros.



SALUD PÚBLICA



Sobre el traspaso de competencias sanitarias al conjunto de las Comunidades Autónomas en el año 2002, según informa la Junta en una nota de prensa, Vara consideró que fueron "todo un acierto", ya que condujeron a un crecimiento y desarrollo de los niveles de los servicios de salud, "salvo por un detalle, nos olvidamos de preservar la Salud Pública".

Además, aseguró que "una de las mejores cosas que han pasado este año han sido las Conferencias de Presidentes", donde ha visto "una esperanza, la de compartir una responsabilidad global de gobernanza".



En esta línea, instó a "dar un paso" y convertir el Instituto de Salud Carlos III en una gran Agencia de Salud Pública que "tome las decisiones de manera compartida" entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, porque "no se trata de ceder soberanía sino de compartirla para que esta sea más fuerte".



PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS



El presidente de la Junta también ha indicó que cuando se realizó el traspaso de competencias sanitarias a las Comunidades Autónomas "se diseñó la planificación de recursos humanos, pero no se calculó el impacto que iba a tener en España el progreso económico de la demanda privada" porque "no lo supimos ver en aquel momento".



"España creció durante varios periodos de tiempo y ese crecimiento del PIB, de los recursos y de las rentas familiares provocó que mucha gente accediera a tener una póliza de seguro privado o sencillamente a poder pagar la Sanidad y el sector sanitario empezó a tirar de los recursos humanos del sistema", manifestó.



De esta manera, el presidente autonómico instó a "volver a planificarlo para los próximos 15 o 20 años" porque "si no lo hacemos, nos equivocaremos".



Asimismo, planteó la posibilidad de "darle una vuelta" al modelo MIR, del que ha dicho que representa en Sanidad "uno de los orgullos de este país junto con la Organización Nacional de Trasplantes".



"Con lo que cuesta formar a un profesional de la Sanidad, España tiene que garantizar un empleo digno y estable, al mismo tiempo que contribuyan a que la gente pueda ser atendida lo más cerca posible del lugar en el que viven", aseveró Vara, quien cree que este asunto requiere de "pocas demagogias y mucho consenso para buscar soluciones".



Finalmente, el jefe del Ejecutivo reconoció el papel de la farmacia y la veterinaria española porque han sido capaces de hacer "un trabajo absolutamente extraordinario" durante la pandemia de la Covid 19.