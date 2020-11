FEMPEX organiza serie Diálogos "Extremadura Local y Sostenible"

Cabe señalar que, ee trata de tres entrevistas en las que cada uno de los protagonistas reflexiona ampliamente, sobre diversas cuestiones vinculadas con su experiencia personal y profesional.

Cada entrevista está vinculada con cada uno de los tres ámbitos estratégicos que trabaja la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid). Estos son Sostenibilidad de la Vida, Feminismos y Desigualdades, y Movilidad Humana y Migraciones.

Estos diálogos, que se ponen a disposición de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general en formato audiovisual de varias duraciones, y que están llamados a hacernos reflexionar sobre temas importantes, son una de las actividades que integra el proyecto Incidex Localiza, de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid), ejecutado por la Fempex.

JOAQUÍN ARAÚJO, LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

Joaquín Araújo, naturalista, escritor, director editorial y divulgador, es uno de los referentes del medio ambiente en España, con un amplio recorrido y numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

Afincado desde hace cinco décadas en las cercanías de Navatrasierra, en pleno corazón del Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, dialoga con el responsable técnico de Fempex, César Rubio, sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad de la vida, informa en nota de prensa la Fempex.

Entre otras cuestiones asegura que España tiene la mitad de la vida que hace 50 años lo que demuestra que ya se está, en estos momentos, ante una "auténtica urgencia ambiental".

Tras señalar, en relación con el cambio climático, que la gente no quiere saber qué pasa más allá de las paredes de su casa, comenta que el ayuntamiento más pequeño de Extremadura "no está a salvo de la pésima salud que tiene ahora mismo el planeta víctima de la estupidez humana".

Otro de los aspectos que destaca Araújo es la necesidad de remunerar adecuadamente al mundo agrario con los criterios de "la más elemental justicia", ya que "no puede ser que el que produce alimentos, el que permite crecer, el que permite estar vivos, reciba por término medio solo el 7 por ciento del precio de venta al público".

PILAR MATEO, FEMINISMOS Y DESIGUALDADES

A su vez, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, Pilar Mateo figura en el ranking de las 10 mujeres científicas más prestigiosas de España y entre las 100 más prestigiosas del Mundo.

Ha llevado a cabo numerosos proyectos sociales y proclama su convicción de que es posible cambiar el mundo poniendo el conocimiento en acción.

En su diálogo con Jairo Pino, alcalde de Vivares, Pilar Mateo reivindica la importancia de la mujer, poniendo el ejemplo de la primera inventora de la historia, María La Judía, en el siglo II después de Jesucristo, inventora del "baño maría".

Lo que ha quedado de su invento son sus aplicaciones culinarias, sin incidir en la trascendencia que tuvo en el proceso de homogeneización de los líquidos, "tan importante" para la química. Eso es lo que hay que cambiar, afirma.

"Estamos aquí para participar, para jugar y para estar en la misma liga que los hombres. Y quién se lo tiene que creer, pues los hombres y las mujeres. Y eso me parece que es la clave de la igualdad", asevera.

TOMÁS CALVO BUEZAS, MOVILIDAD HUMANA Y MIGRACIONES

Mientras, natural de la localidad cacereña de Tornavacas, Tomás Calvo Buezas es sociólogo y catedrático emérito de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Representante de España en la Comisión Europea de la lucha contra el Racismo del Consejo de Europa (1996-2002), ha sido el presidente fundador de Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (Cemira) de la Universidad Complutense de Madrid.

En el transcurso de su diálogo con Josefa Ruiz, teniente de alcalde del ayuntamiento de Guareña, Tomás Calvo Buezas explica que el ser humano, desde el principio, ha sido migrante y ha sido mestizo, para añadir que en la escuela se tiene que enseñar que "lo raro es que no haya emigrantes, o que no emigremos o que no emigren otros".

En otro momento señala que a los niños hay que educarlos en la solidaridad y la democracia porque "nosotros no nacemos demócratas, nos hacemos demócratas, nos hacemos solidarios", apunta.

Tomás Calvo también destaca la importancia que tienen los municipios para llevar a buen puerto el desarrollo de la sociedad.

Los mensajes -señala- no tienen que venir sólo de la Agenda 2030 o de Naciones Unidas, sino que tienen que surgir "de abajo arriba". Por eso invita a todos los alcaldes a programar actividades a favor del desarrollo sostenible.