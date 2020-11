El PSOE extremeño aboga por "más coordinación" entre CCAA ante el Covid

Ep.

El portavoz del PSOE en Extremadura, Juan Antonio González, ha defendido la cogobernanza en la lucha contra el Covid-19 en España pero con "más coordinación" entre las diferentes comunidades autónomas, para evitar que se tomen decisiones "sin esperar" siquiera a los resultados de medidas que se hayan adoptado recientemente.

"Vamos a esperar, vamos a ir con cautela fundamentalmente porque hay decisiones que pueden perjudicar mucho nuestra economía", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que "si no hay sanidad no hay economía y si no hay economía no hay sanidad", tras lo cual ha defendido que "debería haber más coordinación entre las propias comunidades autónomas", ya que "en eso consiste la cogobernanza", que según ha incidido el PSOE en Extremadura la defiende pero con "más coordinación entre las diferentes CCAA".

"No puede ser que una comunidad autónoma tome una decisión, al día siguiente otra tome otra, y además sin esperar a los resultados que se están obteniendo de las decisiones que se tomaron hace tan solo una semana", ha espetado en rueda de prensa este lunes en Mérida el portavoz socialista, quien además ha pedido "prudencia" y "responsabilidad a la población en Extremadura para evitar posibles medidas "más restrictivas" que si hay que tomar "se tomarán" pero ante las que, en todo caso, hay que "esperar" a la evolución de las decisiones que se vayan adoptando.

"Pedimos prudencia, si hay que tomar más medidas se tomarán, pero vamos a esperar a cómo va la evolución de la pandemia", ha espetado Juan Antonio González, quien ha recordado, en todo caso, que Extremadura "en estos momentos tiene menos restricciones que otras CCAA en España".

Al mismo tiempo, ha alertado a los ciudadanos de la importancia de que "por favor lleven a cabo todas las medidas de responsabilidad individual y social que las autoridades sanitarias están transmitiendo", porque "la mejor manera en estos momentos de ayudar a la hostelería, a los autónomos y autónomas, a los profesionales del sector del turismo en Extremadura para que su actividad siga es que todos cumplamos las medidas que nos marcan, que los extremeños seamos responsables individualmente y socialmente, fundamentalmente para que no haya más medidas restrictivas en Extremadura".

"La mejor manera de que no haya medidas restrictivas en Extremadura, para que no se paralice la economía es que todos seamos responsables individualmente y socialmente", ha dicho, y por ello hace una llamada "a la responsabilidad de todos y de todas".

Finalmente, de nuevo sobre la cogobernanza frente al Covid-19, ha defendido que "lo que falta en este país es que todas las comunidades hagan lo mismo", ha dicho, porque "la cogobernanza no significa que cada comunidad haga algo diferente, sino que todas las comunidades de manera coordinada deberíamos ir hacia las mismas actuaciones".

"Lo que no puede ser", como según ha recordado viene defendiendo también el presidente de la Junta y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, es que "sin saber las consecuencias que se están produciendo por las decisiones que se han tomado hace tres o cuatro días se vuelvan a tomar decisiones nuevas", ha concluido Juan Antonio González.