Vergeles iniciará este jueves en la Asamblea sus comparecencias en todos los plenos

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, iniciará este jueves en la Asamblea de Extremadura sus comparecencias en todos los plenos ordinarios mientras dure el estado de alarma para informar de la situación de la pandemia en la región.



Sobre esta comparecencia, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha valorado la decisión de Vergeles de comparecer en los plenos y ha considerado que la información es la "mejor medicina" contra los bulos y noticias falsas.



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha aseverado que su grupo no espera mucho de Vergeles después de decir que la región había superado la segunda ola y semanas después se han registrado récord de muertos por Covid y aumenta la presión hospitalaria.



En el turno de Ciudadanos, su portavoz, David Salazar, ha mostrado su interés en la intervención del consejero de Sanidad, que entiende como necesaria, ya que la ciudadanía y los profesionales tienen "muchas dudas", ha dicho.



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado "positivo" que comparezca Vergeles, ya que "hay que ser transparente" y el Ejecutivo presidido por Guillermo Fernández Vara tiene que explicar "muchas cuestiones" a la ciudadanía.



Los grupos han realizado estas declaraciones en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces y en la que han informado sobre el orden del día de la próxima sesión plenaria de este jueves en la cámara extremeña.



OTROS ASUNTOS



Además de la comparecencia a petición propia de Vergeles, el orden del día del pleno de la Asamblea, que comenzará a las 9,30 horas, contempla la designación de las dos personas que se integrarán como patronos de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura.



Tras ello, será el turno del debate del dictamen elaborado por la Comisión de Administración Pública del proyecto de ley de modificación de la Ley de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.



PROPUESTAS DE IMPULSO Y DE PRONUNCIAMIENTO



En el turno de las propuestas de impulso, el PP defenderá una propuesta que busca instar a la Junta a solicitar formalmente al Gobierno de España, incluso mediante el acuerdo entre administraciones, la adopción de una serie de medidas necesarias para mitigar las consecuencias económicas que la Covid-19 está ocasionando en el colectivo de los trabajadores autónomos.



Asimismo, los 'populares' defenderán otra propuesta que insta a la Junta a solicitar formalmente al Gobierno de España la reducción inmediata del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deben abonar los ciudadanos por la adquisición de productos de primera necesidad para evitar los contagios por la Covid-19, como son mascarillas y geles hidroalcohólicos, y a establecer un suministro gratuito de este tipo de material a los colectivos más vulnerables.



Además, en cuanto a las propuestas de pronunciamiento, el PP defenderá una iniciativa que persigue instar al Gobierno de España a la finalización de la duplicación y electrificación en su totalidad de la línea Madrid-Navalmoral-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz-frontera de Caya, con estaciones intermodales integradas en el entorno urbano de las ciudades que permita poner en funcionamiento de "manera prioritaria y urgente" el AVE Madrid-Extremadura-frontera de Caya.



La iniciativa también instará a llevar a cabo una serie de actuaciones para la mejora, modernización y ampliación de las estructuras y de los servicios ferroviarios en Extremadura.



Por su parte, Ciudadanos presentará una propuesta de pronunciamiento que insta al Gobierno de España a modificar la Ley de Parques Nacionales, de forma que no se prohíba la caza y la pesca con carácter general sino que se permita en aquellos enclaves donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional y no sean incompatibles con la gestión y conservación del espacio.



Ciudadanos, también interpelará a la Junta de Extremadura sobre la política general del Ejecutivo regional en relación con la dehesa y la nueva PAC 2021-2027.



PREGUNTAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO



Finalmente, el turno de preguntas al Consejo de Gobierno, el PP preguntará por la valoración que hace la Junta de Extremadura del proyecto de Real Decreto para la aplicación de la PAC en los años 2021 y 2022.



También preguntarán los 'populares' al vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, por cuál es la circunstancia que determinaría el cambio de héroes a villanos de los profesionales sanitarios extremeños y por qué explicaciones puede ofrecer sobre lo sucedido en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Nuestra Señora de las Cruces de Don Benito.



Finalmente, Unidas por Extremadura preguntará por cómo valora la Junta las privatizaciones que desde el SES están desarrollando en el ámbito de la sanidad en Extremadura.