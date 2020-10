Creex apoya control de movilidad nocturna pero, sin restricciones a hostelería y comercio

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha mostrado su apoyo a la decisión del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de solicitar la declaración del estado de alarma para Extremadura "puesto que esta medida supondría una garantía de cobertura legal y seguridad jurídica, evitando la confusión que supone que luego los tribunales tumben algunas de las normas".



El secretario general de la CREEX, Javier Peinado, ha considerado que la declaración del Estado de Alarma como paso previo a poner en marcha un 'toque de queda' en horario de 12 de la noche a 6 de la mañana "puede contribuir a atajar los rebrotes" pues,"es en el ocio descontrolado, en reuniones de amigos o familiares en zonas públicas y domicilios privados donde se están dando los contagios".



Por tanto, desde la organización más representativa del empresariado extremeño, se apoya el control de la movilidad en determinadas franjas horarias, aunque ha pedido que este "no venga acompañado de limitaciones y restricciones en la actividad, ni en horarios ni en aforos".



Peinado ha añadido que, "creemos que si los contagios no se dan ni en hostelería ni en comercio, estas actividades no deben sufrir limitaciones, puesto que cumplen con todas las medidas de prevención y seguridad sanitaria e, imponer nuevas restricciones supondría dar la puntilla a los negocios sin efectos reales sobre el control de la pandemia".