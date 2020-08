Asociaciones ecologistas rechazan inicio del periodo de caza de media veda en Extremadura

Las Asociaciones Adenex, Amus, Anser, DEMA, Ecologistas en AcciónExtremadura, Ecologistas Extremadura, Grus y Sociedad Extremeña deZoología han mostrado su rechazo al inicio del periodo de caza de la media veda, que consideran "injustificado", y han solicitado una moratoria temporal, al menos hasta que se recuperen las poblaciones de algunas especies.



En concreto, la tórtola europea, que según estos colectivos ha sufrido un declive poblacional de un 32 por ciento, y la codorniz, que padece una "acusada regresión" de un 61 por ciento.



Una acción que consideran "prioritaria y necesaria" por la parte de la administración, de cara a la recuperación progresiva de estas especies amenazadas en la región.

Por otro lado, recuerdan que ambas especies migratorias son la "excusa" para la media veda, dando la posibilidad al colectivo cinegético de salir a cazar cuando "queda poco tiempo para el inicio de la temporada de caza".



Este colectivo conservacionista sostiene que la Junta de Extremadura "no ha atendido adecuadamente" las recomendaciones emitidas por el Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que ha alertado de la "delicada situación de la tórtola europea" llegando a emitir un Dictamen para su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de "Vulnerable".



También recuerdan que la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España por "autorizar la caza de la tórtola europea a niveles insostenibles".



A su vez, desde este colectivo se lamentan por un lado que "no se hayan atendido" sus peticiones en el Consejo Extremeño de Caza en el que participan y, por otra parte, que "no se tomen en consideración" los estudios científicos que "evidencian una regresión de las poblaciones de codorniz y tórtola europea en el territorio nacional y en particular, en Extremadura".



Así como que la Federación Extremeña de Caza haga "afirmaciones sesgadas" sobre la evolución de dichas especies, emitiendo "juicios sin ningún rigor científico y atendiendo exclusivamente a intereses económicos", con medidas que aseguran pueden convertir la tórtola europea en "ganado" y potenciando "cada vez más la llamada caza enlatada".



De esta forma, les sorprende que desde la Federación Extremeña de caza afirme que "sólo tenemos tórtolas en aquellos cotos, en aquellas zonas donde se gestiona la tórtola", lo cual es una "falsedad fácilmente constatable", afirman.



Por otro lado, cuestionan la media veda, dado que "no existen estudios concluyentes sobre la viabilidad y compatibilidad de conservación" de dichas especies y también debido a la "grave afección" que, año tras año,esta actividad cinegética ejerce sobre "muchas especies protegidas".



En este sentido, aseguran que durante el primer fin de semana dela media veda un águila calzada (especie incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura) abatida por un disparo fue ingresada en El Hospital de Fauna Salvaje de AMUS en Villafranca de los Barros.



Por todo ello, estas organizaciones piden "urgentes" estudios y censos anuales de las poblaciones de especies cinegéticas. Y que estos estudios sean realizados por organizaciones sin intereses económicos en la caza y su explotación.