Vara, Blanco-Morales y Vergeles participarán en Comisión sobre Covid-19 el 28 de agosto



La comisión parlamentaria sobre la Covid-19 se reunirá el viernes 28 de agosto con la participación del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, y el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles.



La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en Mérida esta próxima reunión de la comisión, que se producirá durante el único mes inhábil en el parlamento autonómico.



Así, Martín ha explicado que la Mesa de la Asamblea se había reunido este miércoles para calificar la solicitud presentada por Ciudadanos y Unidas por Extremadura para convocar la Diputación Permanente y que compareciese José María Vergeles, petición que finalmente no ha salido calificada porque "no era acorde" al reglamento.



No obstante, según ha recalcado, como la "voluntad" de la Junta es dar "todas las explicaciones oportunas" sobre el desarrollo y la situación de la pandemia en agosto, así como los acuerdos y medidas adoptadas en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, ha tomado la decisión de convocar la Diputación Permanente ella misma, como presidenta de la cámara legislativa.



Este reunión tendrá lugar el próximo martes, 25 de agosto, a las 12,00 horas, y tendrá como único punto en el orden del día la convocatoria de la Comisión Covid-19 el viernes, 28 de agosto, y en la que participarán Guillermo Fernández Vara, Pilar Blanco-Morales y José María Vergeles.



"La voluntad del gobierno es ir un paso más allá y dar todas las explicaciones oportunas y la información que requieran los grupos parlamentarios como representantes del pueblo extremeño", ha aseverado Blanca Martín.



En esta línea, la presidenta de la Asamblea ha indicado que "no es muy habitual" que se convoque la Diputación Permanente pero ha reconocido que 2020 es un año "excepcional y quizá histórico" para todos.



Asimismo, y a partir del 1 de septiembre, Martín ha explicado que todo vuelve a la normalidad en el funcionamiento legislativo de la cámara, teniendo en cuenta, ha dicho, los diferentes aforos en las salas de la institución, pero ha añadido que los 65 diputados sí podrán participar en la sesiones plenarias aunque no estén presenten en el hemiciclo por razones de seguridad.