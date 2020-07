El Club Senior de Extremadura propone un plan estratégico regional de geriatría

Ep.

El Club Senior de Extremadura ha propuesto la elaboración de un plan estratégico regional de geriatría que "asegure" la coordinación de todos los elementos que intervienen en los procesos de prevención y protección, tales como asistencia sanitaria, dispensarios geriátricos, hospitales de día, unidades geriátricas y residencias para mayores válidos y asistidos.

También recomienda llevar a cabo un plan de auditorías de la gestión de las actuales residencias de mayores, tanto públicas como privadas, así como la creación en la Asamblea de Extremadura de una comisión permanente de seguimiento de las políticas asistenciales destinada a los mayores.

Se trata de algunas de las conclusiones del informe 'Medidas de prevención y protección de los mayores de Extremadura', elaborado por un equipo de miembros del Club Senior y entre los que se cuentan profesionales de dilatada experiencia en los diferentes ámbitos sanitarios y sociosanitarios, como profesores universitarios, investigadores y gestores de centros hospitalarios.

Dicho informe ha sido presentado este viernes en una rueda de prensa en Badajoz en la que el presidente del Club Senior, José Julián Barriga, ha apuntado que, cuando comenzaron a conocerse las primeras noticias de fallecimientos en las residencias de mayores de toda España y en concreto en las extremeñas, por razones "afectivas, emocionales e incluso de proximidad generacional de los fallecimientos", pensaron en hacer este informe.

Acompañado del director técnico del proyecto GEM Extremadura, Juan Carlos Díaz, Barriga ha explicado que han encomendado a un grupo de trabajo de nueva creación la elaboración de este trabajo de análisis de situación y "sobre todo" de propuestas de resoluciones de cara al futuro, y que, una vez conocidos los datos "tremendos, terribles, incompatibles con una sociedad moderna, democrática y solidaria" de los fallecimientos en las residencias extremeña, optaron por encomendarles también que dieran una visión "de medio-largo plazo".

"No se trata de lamentar, no se trata de señalar culpables ni responsables, se trata de evitar en el futuro y desde ya la repetición de este fenómeno de los fallecimientos", ha remarcado, para comentar que es de un pueblo extremeño con 2.000 habitantes, en el que han fallecido 34 ancianos en sus residencias.

"Esto es absolutamente ingobernable, esto no se puede consentir, esto es una tragedia y esto es una vergüenza", ha lamentado.

PROPUESTAS DEL CLUB SENIOR

Según ha señalado, este informe reúne distintas medidas resumidas en cuatro grupos, como son las institucionales, las sanitarias, las residenciales y las sociales, a modo de propuestas, y, entre las primeras, José J. Barriga ha destacado el establecimiento "urgente" del citado plan estratégico regional de geriatría que, a juicio de los expertos del club, es una posibilidad "realizable en muy corto plazo si existe vocación política y decisión política para hacerlo de forma coordinada".

Ha agregado que dicho plan "tiene que marcar todas las actuaciones en el futuro en relación con los mayores" y, en segundo lugar, ha citado la propuesta consistente en la existencia de una "especie" de comisariado o coordinador general de todas las políticas administrativas, porque "al fin y al cabo lo importante" es la gestión de toda la legislación y la normativa y que estén todas las acciones coordinadas desde los ámbitos local, provincial, comarcal y regional.

También solicita y propone este grupo de trabajo del Club Senior un plan regional de auditorías de todas las residencias y ve "imprescindible" conocer cómo se encuentran, qué dotaciones tienen o qué deficiencias presentan; e igualmente plantean la posibilidad y "conveniencia" de crear una comisión parlamentaria permanente de seguimiento de todas las políticas concernientes a los mayores y que "no es una comisión de investigación".

Otras de las propuestas pasan por la redacción de un informe anual de cumplimiento de acciones de atención a los mayores; intensificar la formación geriátrica "en todos los niveles" y tanto en el universitario como en la asistencia domiciliaria; y promover en los colegios profesionales y sobre todo en los más directamente relacionados con el sector sanitario grupos específicos de seguimiento de las acciones a los mayores.

CÓMO DEBEN SER LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

En su intervención, el presidente del Club Senior ha reconocido que uno de los temas que más debate ha suscitado en este grupo ha sido cómo deben ser las residencias de mayores en Extremadura, un debate "no cerrado" en el que se proponen fórmulas de conciliación entre lo público y lo privado y someter previamente a las residencias a las mencionadas auditorías funcionales, además de tener una profesionalidad tanto en quienes cuidan o atienden de los mayores como de los empresarios.

"No se puede permitir y esto es un tema realmente importante que entren en el negocio entre comillas de la asistencia a los ancianos entidades que no están especializadas en el ámbito sanitario", ha planteado Barriga, que ha agregado que el citado grupo hace un llamamiento en este punto para que las administraciones públicas promuevan la gestión de las residencias de mayores por entidades del tercer sector que no tengan fin de lucro "inmediato".

Por otro lado, ha continuado, el informe señala que Extremadura tiene unas condiciones "muy favorables" para la atención de los mayores y que por razones de territorio, geográficas o demográficas y medioambientales "se puede constituir en un ejemplo para el resto de España" en este sentido.

Al respecto, consideran que todo el programa "necesario e imprescindible para que no vuelva a repetirse lo que ahora lamentamos" va a requerir "muchos más" recursos económicos de las familias y "sobre todo" de las administraciones públicas, algo que "hay que hacerlo con criterios solidarios como marca el informe".

CONCILIACIÓN Y VOLUNTARIEDAD

Asimismo, abunda también cómo favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional "teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad moderna" y "para que los mayores tengan el suficiente nivel de calidad asistencial y también no entorpezcan la vida profesional de las familias".

"Un tema obviamente no resuelto, pero un tema de absoluta necesidad esa conciliación", ha defendido Barriga, para quien es "tarea de todos" y de la sociedad extremeña, civil y del tercer sector, los colegios profesionales o las administraciones "favorecer" unas condiciones de vida de los mayores que puedan ser "ejemplo para el resto de España".

En relación a las casas o residencias de acogida de mayores, ha subrayado por último que en las medidas residenciales se recoge la voluntariedad del ingreso, puesto que parten "de un hecho absolutamente rotundo" como es que los ancianos tienen "plenitud de derechos como el resto de la ciudadanía" y "no se le puede quitar su libre decisión y su libre determinación si tiene las facultades suficientes".