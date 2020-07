Ante apertura de frontera lusa, Vergeles: Hay que ser "más sensibles" en detección precoz

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado que no cree que "en frontera haya que hacer nada especial en este momento" como consecuencia de los rebrotes de coronavirus en Portugal, aunque en todo caso ha defendido la importancia de "extremar las precauciones detectando precozmente los casos".



Así, ha añadido que "si se produce en la vigilancia que se realiza habitualmente por parte de la Atención Primaria de Salud, por parte de las urgencias hospitalarias algún caso que pueda ser sospechoso", lo que hay que hacer a su juicio es "tener mucha sensibilidad para detectar esos sospechosos y que no se nos escape ningún positivo".



De este modo se ha pronunciado Vergeles este miércoles en rueda de prensa en Mérida, a pregunta sobre si con la apertura de la frontera y ante la situación de rebrotes en Portugal se espera que haya una transmisión internacional del virus, así como sobre si se van a extremar las precauciones en los diferentes pasos fronterizos.



Con ello, Vergeles ha dicho que la apertura de fronteras "es un acuerdo del espacio Schengen" que hay que "respetarlo" porque España pertenece a ese espacio, y añadido que en todo caso lo que hay hacer es "ser más sensibles a la hora de la detección de casos en las áreas de la Raya con el país vecino".



"No en realidad porque sea el país vecino, sino porque en los últimos días se nos ha comunicado desde Portugal que ha habido un cierto repunte en el número de casos", ha añadido Vergeles, quien ha considerado en todo caso que "en este momento" no cree que genere "mucho problema porque las autoridades sanitarias portuguesas tienen decretado el confinamiento en las áreas de más contagiosidad".



"Pero en cualquier caso vamos a extremar las precauciones detectando precozmente los casos", ha reiterado el vicepresidente segundo extremeño.