Más de 22.000 trabajadores afectados por ERTE en Extremadura se han reincorporado ya

Ep.



Un total de 22.004 trabajadores de los 46.808 que se han visto afectados por un ERTE durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus en Extremadura se han reincorporado a sus puestos hasta el 15 de junio, lo que supone el 47 por ciento del total, siete puntos porcentuales más que hace una semana.



En concreto, el número de empresas que han presentado un ERTE en la región han sido 10.757, de las cuáles el 87% pertenece al sector servicios. También hasta el 15 de junio, 5.960 han reincorporado a sus plantillas, es decir, el 55,41%, cuando hace una semana se situaba en el 48 por ciento, periodo en el que 860 empresas han salido del ERTE.



Estas cifras han sido presentadas por el secretario general de Economía y Comercio, Antonio Ruiz, en respuesta a una pregunta en la Comisión de Economía, Comercio y Agenda Digital de la Asamblea de Extremadura, en la que Ruiz ha señalado que, aunque con "prudencia", se van dando síntomas de reactivación económica.



Otra de estas cifras se refiere a la evolución del desempleo, que se redujo en mayo en 4.056 personas, a lo que se suman otros 1.769 trabajadores que han salido de la lista del Sexpe hasta el 16 de junio, principalmente del sector servicios.



También se han producido 11.752 contratos más que el mes anterior y la región alcanza los 385.000 afiliados, una cifra que, según Ruiz, supera ya a la del pasado mes de enero, al igual que ocurre con el número de empresas inscritas en la comunidad.



Con todo ello, Ruiz ha señalado que "la recuperación ya ha empezado, aunque de forma incipiente, en la segunda quincena de mayo, donde poco a poco se va observando una gradual normalización en algunas actividades económicas", si bien ha advertido de que no son datos oficiales, sino estimaciones, y que todas ellas las toma "con muchísima prudencia".



No obstante, ha reconocido que sigue habiendo "datos muy duros" en torno a la economía extremeña, especialmente en los sectores del turismo y el comercio, pero ha destacado que con las cifras que se van ofreciendo y la próxima finalización de las restricciones de movilidad con el fin del estado de alarma, se puede esperar una recuperación económica "antes de lo que los estudios prevén".



En este sentido, ha recordado que el Banco España prevé en su escenario más probable, el intermedio, una caída del PIB nacional para este año del 11,6%, con una recuperación del el 9,10% en 2021, con tasas de desempleo que se situarán en el 19,6 en 2020, y en el 18,8 y el 17,7 los ejercicios siguientes.



De este modo, ha señalado que los indicadores apuntan a que la recuperación no va a ser en 'V', pero ha replicado a quienes lo ven todo negativo con respecto al futuro que en economía "no hay nada peor que un triste", por lo que él considera que los datos apuntan a que la caída "se está sosteniendo", y que "ya hay recuperación".



Además, ha señalado que en caso de rebrote en los próximos meses, la situación ya no sería la misma que en marzo, con la sociedad "más educada" ante el coronavirus, y con las empresas adoptando protocolos, porque, mientras no haya vacuna, continuará la economía bajo esta "espada de damocles". "Tenemos que ir acostumbrarnos a esto", ha advertido.



Así, ha señalado que la ciudadanía ahora tiene "dos miedos", uno al contagio al coronavirus, y otro a gastar dinero ante la incertidumbre que general situación económica que ha dejado la crisis sanitaria, por lo que ha hecho un llamamiento a "perder el miedo". "Hay que salir", eso sí, adoptando todas las medidas higiénico sanitarias y recomendaciones de sanidad, porque "esto se va a quedar cierto tiempo".



NO VOLVER A CAER EN EL ERROR

Por su parte, el autor de la pregunta, el diputado de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, en la que se interesaba por el "impacto" del Covid-19 en la economía regional, ha destacado que "nadie sabía lo que podía pasar" cuando se inició la pandemia, pero sí ha pedido a la Junta de Extremadura que en la salida de la crisis no vuelva a caer en las medidas del pacto de estabilidad que ahora la propia Unión Europea, ha señalado, está reconociendo que fue un "error", como en el caso de la crisis de 2008.



Por ello, y dados los "mimbres débiles" sobre los que se sustenta la comunidad, en referencia a las altas tasas de temporalidad y de paro, sobre todo femenino, considera necesario derogar la reforma laboral.



Y esto lo apunta porque considera que desde el gobierno extremeño, y más concretamente desde su presidente, Guillermo Fernández Vara, se han emitido "señales preocupantes", en alusión a sus referencias sobre la idoneidad de un acuerdo de gobierno con Ciudadanos.



Asimismo, ha recordado a Ruiz que la comunidad continúa en "fase de caída", y que aún se están "lejos de conceptualizar la recuperación", y con perspectivas "muy preocupantes". "Si no se deroga la maldita reforma laboral es humanamente imposible que la gente pueda consumir porque no tiene dinero en sus bolsillos", ha dicho.



Por ello, le ha pedido que "ignoren los cantos de sirena que llevan a estrellar el barco contra las rocas", en referencia a las políticas adoptadas para salir de la anterior crisis, y que "solo sirvieron para perder años de progreso".