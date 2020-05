Nuria Flores avanza un plan de reactivación del sector turístico tras la crisis sanitaria

Ep.

La consejera de Cultura y Turismo, Nuria Flores, ha avanzado que la Junta de Extremadura está trabajando en un plan de reactivación del sector turístico tras la crisis generada por el coronavirus, mientras que el PP ha criticado la "nefasta gestión" económica que se está haciendo de esta situación.

De esta forma se ha pronunciado la consejera de Cultura y Turismo, Nuria Flores, y el diputado del PP Juan Parejo, en el pleno de la Asamblea de Extremadura ante una pregunta del PP sobre las medidas que está desarrollando la Junta de Extremadura para ayudar y respaldar al sector de la hostelería frente a la crisis del Covid-19.

En la formulación de su pregunta, el diputado del PP Juan Parejo, ha lamentado que a la "pésima" gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno socialista se une la "nefasta gestión económica", que "se está llevando por delante miles de puestos de trabajo" por el cierre de negocios y los ERTEs.

Juan Parejo ha criticado la "gestión ruinosa" de la crisis por parte de Pedro Sánchez en España y Guillermo Fernández Vara en Extremadura, que ha provocado que "cierren las empresas" y "vuelve a haber colas" en los comedores y sociales y bancos de alimentos, con "más paro" en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo.

"¿Dónde están sus ayudas?, ha preguntado el diputado del PP a la consejera de Cultura y Turismo, quien ha alertado de que "el tejido empresarial se está haciendo añicos" y está cayendo el consumo, frente a lo que "su respuesta es anunciar una subida de impuestos", tras lo que ha tachado al Gobierno socialista de "irresponsables".

Y es que "si alguien está sufriendo esta crisis con vehemencia, esos son los hosteleros, el turismo y los autónomos", ya que los bares y restaurantes de la región "agonizan", porque tras la entrada en la fase 1, "el 80 por ciento están cerrados, no es que no quieran abrir, es que no pueden abrir con sus condiciones".

Por todo ello, Parejo ha considerado que "el PSOE con su incompetencia está masacrando un sector tan importante como es el de la hostelería en nuestra región", por lo que ha instado a "rectificar y ayudarlo", porque "sin ellos, las ciudades y nuestra economía no podrán arrancar".

Ante esta pregunta, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes ha resaltado que las ayudas destinadas a pymes y autónomos puestas en marcha por la Junta de Extremadura con un presupuesto de 58 millones de euros, y que "benefician también al sector turístico", "ya están disponibles", ha dicho.

Unas ayudas a las que "hay que añadir esas medidas específicas que van destinadas a la recuperación del turismo en Extremadura, entre las que se encuentra por supuesto el sector de la hostelería", y que cuentan con un presupuesto de 7 millones de euros".

Se trata de un plan "completamente dinámico", al que se irán "incorporando medidas que culminarán en un plan de reactivación del sector turístico", que incluye la hostelería, ha señalado la consejera, quien ha replicado el diputado del PP que "por más veces que repita una mentira, no se va a convertir en verdad".

Así, y según los datos que ha aportado Flores, más de 4.000 empresas extremeñas han recibido ya el dinero de los préstamos ICO, y ha añadido que una de las medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura "van encaminadas al apoyo económico de las empresas turísticas" entre las que se encuentra el sector del turismo.

También "se han puesto en marcha un sinfín de medidas con los préstamos, para aportar liquidez a interés cero durante toda la vida del crédito", ha señalado la consejera, quien ha añadido que "se están reformando los decretos" para dar ayudas del Covid-19 a empresas turísticas "para inversiones en higiene y seguridad".