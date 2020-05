Extremadura contrata a 1.760 profesionales para SES y a más de 600 para Sepad

Ep

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de que a día de hoy se han contratado a 1.760 profesionales para el Servicio Extremeño de Salud (SES) y a más de 600 para el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) para hacer frente al Covid-19.

Junto con ello, Vergeles ha remarcado que la región ofrecerá también alrededor de 200 contratos de larga duración a los residentes que terminan este año.



Así, lo que no va a hacer la Junta de Extremadura, en palabras de Vergeles, es despedir a 500 profesionales sanitarios, que es lo que hizo el PP, durante su gobierno en la región.



Concretamente, ha indicado que "Esté usted tranquila, que no sé si vamos a seguir el ejemplo de otras comunidades autónomas llevando los contratos a final de año, pero el que no vamos a seguir es el de Madrid", en su respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP, Cristina Teniente, en el pleno de este martes en la Asamblea.



Así, Vergeles ha espetado a Teniente que el PP se preocupe por "otras cosas" porque ésta la Junta la tiene "controlada", matizando que "aplíquese el cuento y no siga el dicho que consejos vendo y para mí no tengo".



Por su parte, la diputada 'popular' Cristina Teniente, ha acusado a la Junta de dar "cinco cifras distintas" en relación al personal de refuerzo, por lo que "con sus antecedentes", ha dicho, el PP muestra sus dudas ante la "veracidad" de las cifras, por lo que ha demandado "certezas" y la "letra pequeña de los contratos".



Asimismo, ha criticado Teniente que parte del personal de refuerzo no ha cobrado desde mediados de marzo, algo que Vergeles ha negado, además de considerar que son contratos "precarios" y que algunos salen de las bolsas de trabajo con "nueve días de contrato".



"El personal está extenuado y mermado y hay además esperando una amplia lista de espera y el planteamiento que hace el sector es que los contratos sean, los del SES como mínimo, hasta final de año y que las plantillas sean estables para cubrir las necesidades diarias", ha aseverado.



De esta forma, Cristina Teniente ha reclamado a la Junta que el refuerzo de personal en el ámbito sanitario y sociosanitario para hacer frente al Covid-19 sea un "refuerzo de verdad" y no suponga "precariedad".